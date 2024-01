La Supercoppa italiana è alle porte e, per la prima volta saranno quattro le squadre coinvolte nel mini-torneo in scena in Arabia. Fiorentina, Inter, Napoli e Lazio si contenderanno la conquista del primo trofeo stagionale con due sfide divise in semifinale e finalissima.

Una nuova versione del torneo che ovviamente coinvolgerà più giorni e obbligherà una revisione del calendario con ben 4 partite della 21ma giornata rinviate a causa degli impegni delle quattro squadre che si contenderanno la Supercoppa: Bologna-Fiorentina, Torino-Lazio, Sassuolo-Napoli e Inter-Atalanta saranno infatti ri-calendarizzate in un lasso di tempo che andrà dal 14 al 28 febbraio. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Victor Osimhen festeggia con Natan il gol del Napoli (Foto di Matteo Ciambelli / DeFodi Images via Getty Images)

Le partite della 21^ giornata rinviate: cosa accadrà al Fantacalcio

La “Questione Supercoppa” oltre a creare qualche disagio ai rispettivi tecnici, coinvolgerà anche i fantallenatori che dovranno gestire non solo i giocatori coinvolti nel torneo arabo ma anche quelli delle loro rispettive avversarie in campionato: i calciatori di Inter, Napoli, Lazio, Fiorentina, Bologna, Torino, Sassuolo e Atalanta riceveranno infatti secondo regolamento il 6 politico, inclusi portieri, infortunati e squalificati.

Un’impostazione automatica che però non rappresenta una scelta obbligatoria per i componenti della Lega fantacalcistica: sarà infatti possibile anche scegliere di “attendere” il recupero e concludere così la giornata solo quando tutte le partite saranno state disputate lasciando pertanto in sospeso i risultati fino a ché tutti i giocatori saranno entrati in campo. Una scelta che però dovrà tenere conto anche di altri fattori: la 21^ giornata, originariamente prevista tra il 20 e il 22 gennaio, sarà rinviata quasi di un mese e nei giorni in cui verranno recuperate le gare non si potrà prevedere squalificati e infortunati.

Fattore Coppa d’Africa

Una buona notizia però potrebbe riguardare chi ha calciatori coinvolti nella Coppa d’Africa: la finale della competizione continentale è prevista per l’11 febbraio, ma è altamente probabile che alcuni calciatori delle Nazioni uscite dal torneo anticipatamente abbia già fatto ritorno in Italia e torni arruolabile per il recupero della 21^ giornata previsto per metà febbraio.