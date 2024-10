Selvaggia Lucarelli al veleno su Emma Marrone: è bufera

È uscito il nuovo podcast di Selvaggia Lucarelli, intitolato “Vale tutto”, e già la prima puntata riceve molte critiche. Nel primo episodio del suo nuovo podcast, la giornalista ha parlato di Emma Marrone. La scelta della cantante salentina è motivata dalla volontà di affrontare questioni significative legate alla figura della cantante. L’argomento centrale concerne le offese legate al suo aspetto fisico e al suo stile. Le parole della Lucarelli, però, fanno altrettanto discutere. (Continua…)

Cos’è “Vale tutto”, il nuovo podcast di Selvaggia Lucarelli

La giornalista Selvaggia Lucarelli ha ideato un nuovo podcast, intitolato "Vale tutto". Come si legge dal sito, "Vale Tutto è la newsletter di Selvaggia Lucarelli. Una newsletter è una specie di blog che, però, arriva agli iscritti anche via mail ogniqualvolta vi venga pubblicato un nuovo contenuto. Alcuni contenuti sono gratuiti, mentre per altri è necessario sottoscrivere un abbonamento. Una volta a settimana tornerà il podcast che vi ha tenuto compagnia in macchina, durante le pulizie domestiche, a letto come alternativa salubre a Porta a Porta e in tram, in bus, in aereo e in treno durante i guasti delle linee ferroviarie".

La prima puntata incentrata su Emma Marrone

La prima puntata di "Vale tutto" è incentrata su Emma Marrone. La giornalista Selvaggia Lucarelli si posiziona in modo articolato e non si schiera totalmente con Emma, proponendo un'analisi critica e focalizzandosi su alcuni aspetti rilevanti. La giudice di "Ballando con le Stelle" analizza soprattutto il comportamento di coloro che giudicano Emma, i cosiddetti hater. Le sue parole, però, fanno altrettanto discutere.