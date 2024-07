Scontro tra auto e moto, muore Roberto: era un pezzo grosso dell’aeronautica

Un nuovo terribile incidente sulle strade italiane. Stavolta a perdere la vita è un Tenente Colonnello dell’Aeronautica militare. Egli stava viaggiando in sella alla sua moto con un gruppo di motociclisti quando si è scontrato con un’auto guidata da un uomo di novant’anni. Lo scontro purtroppo è stato per lui fatale. (Continua…)

Scontro tra auto e moto: un morto

Nella giornata di venerdì c’è stato un nuovo incidente mortale in Italia. Un motociclista si è scontrato con un’auto guidata da un uomo di 90 anni. L’impatto è stato molto violento e non gli ha lasciato scampo. L’uomo cadendo ha battuto violentemente la testa sul selciato. Dopo l’arrivo del 118, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove però è morto poco dopo il suo arrivo per le gravi ferite riportate nel sinistro. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)