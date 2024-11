Sci, torna la Coppa del Mondo di Biathlon: le date e i protagonisti

Sci, il Biathlon torna protagonista sugli scenari invernali con la stagione 2024/25 della Coppa del Mondo, pronta a prendere il via il 30 novembre sulle nevi di Kontiolahti, Finlandia. La competizione si snoderà attraverso nove tappe europee, culminando nel gran finale di Oslo-Holmenkollen a marzo, con una pausa intermedia per i Mondiali di Lenzerheide a febbraio.

Tra i protagonisti attesi spiccano i campioni in carica, il norvegese Johannes Thingnes Bø e l’italiana Lisa Vittozzi. La sappadina, però, salterà l’appuntamento inaugurale per recuperare da un infortunio alla schiena, riprendendo la corsa al titolo da Hochfilzen. Nel frattempo, occhi puntati su Dorothea Wierer, pronta al ritorno dopo una stagione complicata.

Il norvegese Johannes Thingnes Bø, cinque volte vincitore della Coppa del Mondo, è ancora il favorito. Con 85 successi in gare di primo livello, punta al record di 95 detenuto da Ole Einar Bjørndalen. Tra i rivali più accreditati, i connazionali Tarjei Bø (alla probabile ultima stagione) e Sturla Holm Lægreid, oltre a outsider come gli svedesi Sebastian Samuelsson e Martin Ponsiluoma. In campo femminile, Lisa Vittozzi difenderà il titolo, ma dovrà fare i conti con avversarie come le francesi Julia Simon e Lou Jeanmonnot e la svedese Elvira Öberg.

Quest’anno le gare si terranno esclusivamente in Europa, con un calendario che comprende 21 prove individuali per genere e diverse staffette. Le tappe principali includono:

Kontiolahti (30 novembre – 8 dicembre): apertura in Finlandia.

Kochfilzen, Austria (13-15 dicembre): primo rientro di Vittozzi.

Annecy/Le Grand Bornand, Francia (19-22 dicembre): chiusura del 2024.

Mondiali di Lenzerheide (12-23 febbraio): il cuore della stagione.

Oslo-Holmenkollen, Norvegia (21-23 marzo): il gran finale.

Sci, Coppa del mondo di Biathlon: la squadra italiana

L’Italia schiera una squadra di dieci atleti per la tappa di Kontiolahti. In campo maschile, fari puntati su Tommaso Giacomel, mentre tra le donne torna Dorothea Wierer, alla 16ª stagione nel massimo circuito. Nonostante un inverno passato difficile, l’altoatesina potrebbe essere pericolosa in gara singola. Lisa Vittozzi, invece, salterà l’esordio per recuperare fisicamente, con l’obiettivo di tornare competitiva già dalla tappa austriaca.

Le gare saranno trasmesse in diretta su Eurosport e in streaming su Discovery+, con commento di Dario Puppo e Massimiliano Ambesi. Highlights, report e classifiche aggiornate saranno disponibili su Eurosport.it. La stagione si preannuncia spettacolare e ricca di colpi di scena.

