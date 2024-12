Sci, Sofia Goggia raddoppia: “Sono pronta per la Coppa, e ho deciso che…”

Sci, Nazionale italiana: dopo 10 mesi di stop forzato a causa di un grave infortunio, Sofia Goggia è pronta a tornare in pista. La sciatrice bergamasca farà il suo debutto stagionale alla discesa libera di Beaver Creek, sabato prossimo, dando ufficialmente il via alla sua stagione di Coppa del Mondo.

L’infortunio dello scorso febbraio sembra ormai superato, come ha raccontato con emozione in conferenza stampa. Goggia ha spiegato di aver ritrovato una buona confidenza sugli sci durante gli allenamenti a Copper Mountain, che ha definito un’esperienza “perfetta” per riprendere il ritmo.

“Quando ho rimesso gli sci ero un po’ arrugginita, ma poi tutto è venuto naturale. Quell’inforcata me la sono sognata tante notti, ma ora il piede non mi dà più problemi”. La campionessa non ha nascosto di aver temuto una possibile insicurezza nelle curve ad alta velocità, ma si è sorpresa per la naturalezza con cui ha affrontato la preparazione.

Tra le rivelazioni più interessanti, Sofia ha annunciato che tornerà a competere anche nel gigante a partire da gennaio: “Ho fatto solo cinque sessioni di allenamento, ma sento che il lavoro fatto negli ultimi anni ha lasciato buone basi. Inizierò con le gare di velocità, poi costruirò la stagione passo dopo passo”.

Sci, Sofia Goggia: “Niente voli di fantasia”

Questa scelta potrebbe ampliare il ventaglio delle sue opportunità e aggiungere un’importante sfida tecnica al suo programma stagionale. Goggia ha anche dedicato parole di stima all’amica Lindsey Vonn, che ha annunciato il suo ritorno alle competizioni.

“Il suo è un ritorno diverso da quello di Hirscher, che aveva anche un progetto di marketing. Lei vuole semplicemente sciare e divertirsi”. Infine, Sofia ha preferito evitare speculazioni sulla classifica generale di Coppa del Mondo, troppo penalizzante per le specialiste della velocità, sottolineando che per ora è concentrata solo sul suo percorso di recupero e crescita.

“Non voglio fare voli di fantasia. Ora penso solo a riprendere le gare e costruire la mia stagione”. Il mondo dello sci alpino attende con trepidazione di vedere Goggia tornare in azione e riprendere il filo di una carriera già straordinaria.

