Sci, come sta Mikaela Shiffrin dopo la caduta nel gigante di Killington: il comunicato ufficiale

Grande spavento per Mikaela Shiffrin durante la seconda manche del gigante di Killingtonin coppa del mondo di Sci alpino. La campionessa americana, impegnata nella gara che avrebbe potuto regalarle la centesima vittoria in Coppa del Mondo, è caduta rovinosamente ed è stata trasportata a valle con un toboga.

Mikaela Shiffrin's hope of recording her 100th World Cup win is ended by an unexpected fall



We send our best wishes and hope Mikaela is okay

Il ruzzolone e le prime notizie

Dopo la caduta, Shiffrin non è più apparsa nelle riprese televisive, alimentando le preoccupazioni per un possibile grave infortunio. Nella tarda serata di sabato, però, è stata la stessa sciatrice a tranquillizzare i tifosi con un video sui social: si è scusata per lo spavento e ha comunicato che le ecografie iniziali avevano escluso problemi importanti.

An update from @MikaelaShiffrin



Following her crash in yesterday's giant slalom at the Stifel Killington Cup, Mikaela was taken down by sled and transferred by ambulance to be evaluated at Rutland Regional Medical Center.



– There was no ligament damage assessed.

– Bones and… — U.S. Ski & Snowboard Team (@usskiteam) December 1, 2024

Gli aggiornamenti di US Ski

Domenica pomeriggio, un ulteriore bollettino ufficiale della federazione americana ha confermato che Mikaela non ha riportato danni ai legamenti, né fratture o lesioni interne. Si temeva per il ginocchio sinistro, ma fortunatamente è stato escluso qualsiasi coinvolgimento articolare. L’unico esito della caduta è una ferita sul fianco destro e alcuni traumi muscolari che richiederanno del tempo per guarire.

