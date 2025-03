Home | Sci, Italia in ansia per Mattia Casse dopo una brutta caduta nelle prove di discesa: le sue condizioni

Sci, l’Italia è in ansia per Mattia Casse. L’atleta azzurro è stato vittima di una brutta caduta durante la prima prova cronometrata di discesa libera a Kvitfjell, in Norvegia, tappa della Coppa del Mondo 2024-2025. L’incidente è avvenuto questa mattina sulla pista “Olympiabakken”, costringendo gli organizzatori a interrompere la sessione per circa venti minuti per permettere i soccorsi.

Il 35enne piemontese, che sta vivendo una stagione di alto livello e ha conquistato la sua prima vittoria in carriera nel superG della Val Gardena, aveva fatto segnare il miglior tempo al primo intermedio prima di perdere il controllo nel secondo settore della pista. L’impatto lo ha sbalzato nelle reti di protezione, suscitando immediata preoccupazione tra gli addetti ai lavori.

Al momento, non ci sono informazioni dettagliate sulle sue condizioni. La Federazione ha comunicato che l’atleta è sempre rimasto cosciente e che ulteriori aggiornamenti saranno forniti dopo gli accertamenti sanitari.

Casse si trova in una fase importante della Coppa del Mondo, dove è in piena corsa per il podio della classifica di supergigante. Attualmente è secondo nella graduatoria di specialità, con un distacco di 181 punti dallo svizzero Marco Odermatt e un vantaggio di 24 punti sull’austriaco Vincent Kriechmayr, quando mancano solo due superG alla fine della stagione.

L’intero mondo dello sci italiano resta con il fiato sospeso, sperando in notizie rassicuranti sulle condizioni del velocista azzurro.

