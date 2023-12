Sci, gigante Lienz 2023: Brignone seconda

Impresa straordinaria di Federica Brignone che ieri nel gigante di Lienz si è resa protagonista di una grande rimonta raggiungendo il miglior risultato nel crono della seconda manche dopo il 5° posto della prima. Una gara incredibile per la sciatrice italiana che chiude al secondo posto a soli 38 centesimi dal fenomeno americano Mikaela Shiffrin, prima a Lienz nel gigante valido per la Coppa del mondo di sci alpino.

Per la valdostana si tratta del 62° podio in carriera, che le vale il pettorale rosso di nuova leader nella Coppa del mondo di specialità. La Brignone in questa stagione in gigante ha conquistato due vittorie (a Tremblant), un secondo posto a Soelden e un sesto a Killington. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Ottavo posto per Sofia Goggia

Nel gigante di Lienz a completare il podio è stata la svedese Sara Hector (+0.45). Ottava posizione per l’altra italiana Sofia Goggia (+ 1.40), caduta nella prima manche per Marta Bassino alla terza porta. Terminano la gara nelle Top 30 anche altre quattro sciatrici italiane: Melesi (17^), Platino (25^), Zenere (25^) e Della Mea (29^). Domani sarà il turno dello slalom speciale, sempre a Lienz, gara che chiuderà la stagione agonistica 2023.

La classifica del gigante di Lienz

Mikaela Shiffrin (Usa) in 2.05.98 Federica Brignone (Ita) +0.38 Sara Hector (Sve) +0.45 Valerie Grenier (Svi) +0.63 Julia Scheib (Aut) +0.80