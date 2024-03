Cresce l’allarme per possibili attentati terroristici a Mosca. Proprio ieri l’Fsb, il servizio segreto russo erede del Kgb, ha reso noto di aver smantellato, dopo un durissimo uno scontro a fuoco, una cellula dell’Is nella regione di Kaluga. Secondo quanto si apprende, i componenti della cellula stavano pianificando un attentato contro una istituzione ebraica a Mosca. Una volta apprese queste informazioni, le varie ambasciate hanno lanciato appelli ai loro concittadini. (Continua a leggere dopo la foto)

Russia, la Farnesina avverte gli italiani: rischio attentati a Mosca

Cresce l’allarme per possibili attentati terroristici a Mosca. L’ambasciata americana a Mosca, dunque, sta monitorando notizie secondo cui “estremisti hanno piani imminenti per prendere di mira grandi raduni a Mosca, inclusi i concerti, e i cittadini statunitensi dovrebbero essere avvisati di evitare i grandi raduni nelle prossime 48 ore”. L’ambasciata invita i cittadini a stelle e strisce a evitare di stare in mezzo alla folla e a controllare i media locali per gli ultimi aggiornamenti. Anche la Farnesina, attraverso il sito Viaggiare Sicuri, ha deciso di lanciare un appello a tutti gli italiani che al momento si trovano in Russia e non solo.

