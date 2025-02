Sara Errani e Jasmine Paolini, doppia rimonta folle: succede di tutto, ma è finale!

Jasmine Paolini e Sara Errani conquistano con una straordinaria rimonta la finale del WTA di Doha, superando la coppia russa formata da Mirra Andreeva e Diana Shnaider con il punteggio di 4-6, 7-6 (2), 11-9 al super tie-break. Un successo costruito con determinazione e carattere, annullando ben tre match point nel corso di una partita che sembrava ormai compromessa.

Paolini-Errani in finale al WTA di Doha: rimonta e vittoria al super tie-break, ora caccia al sesto trofeo https://t.co/mDW0SgVVUU — Il Messaggero – Sport (@MessaggeroSport) February 14, 2025

Le azzurre iniziano il match subendo l’aggressività delle avversarie. Dopo aver mancato due palle break nel primo game, si trovano subito sotto 0-3 a causa di un break a zero. Pur cercando di reagire, Paolini ed Errani non riescono a completare la rimonta: sul 5-4 le russe riescono a chiudere il primo set al terzo set point.

Il secondo set sembra prendere la stessa piega del primo: dopo un break iniziale a favore delle azzurre, Andreeva e Shnaider infilano quattro game consecutivi, portandosi sul 5-3 con la possibilità di servire per il match. Proprio quando la situazione appare disperata, le italiane alzano il livello del gioco e approfittano di alcuni errori delle avversarie, annullando un match point e trascinando il set al tie-break.

Qui Errani e Paolini dimostrano tutto il loro carattere e si impongono per 7-2, rimandando la decisione al super tie-break, che si trasforma in una battaglia fatta di colpi spettacolari ed errori sotto pressione. Paolini sbaglia un dritto sul 7-9, concedendo due match point alle russe.

Sara Errani e Jasmine Paolini di nuovo in finale

Sembra finita, ma Errani prende in mano la situazione: prima con un passante vincente, poi costringendo Shnaider a sbagliare nuovamente a rete. Sul 9-9 l’inerzia è tutta dalla parte delle italiane, con Errani che domina gli scambi a rete e chiude la partita con una splendida volée bassa di rovescio.

Con questa vittoria, Paolini ed Errani si qualificano per la finale e vanno alla ricerca del loro sesto titolo in doppio insieme in meno di un anno e mezzo. Una prova di forza e carattere che conferma la solidità del duo azzurro e alimenta le speranze per un altro grande trionfo.

