L’Italia del tennis vola: i risultati di Buenos Aires e Delray Beach

L‘Italia del tennis conferma il suo buon momento con due prestazioni convincenti nei tornei di Buenos Aires e Delray Beach, In Argentina è arrivata una vittoria convincente per Lorenzo Musetti nel secondo turno dell’Atp 250 di Buenos Aires. L’azzurro, testa di serie numero 3, ha superato senza difficoltà il francese Corentin Moutet, imponendosi con un netto 6-2 6-3 in un’ora e mezza di gioco.

Lorenzo Musetti batte Corentin Moutet in due set e approda ai quarti di finale a Buenos Aires 💪🇦🇷 pic.twitter.com/VsjCZV2CUx — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 14, 2025

Il primo set ha visto Musetti subito in controllo. Dopo il break nel terzo gioco, ha mostrato grande solidità, annullando le palle del controbreak sul 3-1 e chiudendo senza particolari problemi per 6-2. Il secondo set ha iniziato con un piccolo brivido per l’azzurro, che ha dovuto annullare una palla break di Moutet, ma ha poi accelerato decisamente nel sesto game, strappando il servizio al francese per chiudere il match con un secco 6-3.

Ai quarti, Musetti affronterà lo spagnolo Pedro Martinez, numero 41 ATP, che ha estromesso con un doppio 6-2 l’argentino Diego Schwartzman, salutato con lacrime e applausi dal pubblico di casa. Un’altra sorpresa è arrivata con l’eliminazione della testa di serie numero 2, Holger Rune, battuto dall’argentino Navone con un 6-1 7-6 (2).

Prosegue invece la marcia di Joao Fonseca, giovane talento di soli 18 anni, che ha eliminato Gonzalo Coria per 4-6 6-2 6-2, dimostrando grande forza di carattere e determinazione e guadagnandosi l’ingresso nei quarti.

Italia del tennis sugli scudi con Musetti e Arnaldi

A Delray Beach, invece, grandi emozioni per Matteo Arnaldi, che ha vinto una dura battaglia contro il giovane statunitense Learner Tien. Il sanremese, numero 38 del mondo e testa di serie n.4, ha superato Tien con un punteggio di 7-6(4) 4-6 7-6(1), in un incontro che ha messo in evidenza tutta la sua tenacia e determinazione.

Il match, durato quasi tre ore, ha visto Arnaldi prevalere in due tie-break, dopo essere andato avanti 4-1 nel primo set, per poi essere rimontato. Nel secondo set, Tien ha risposto con forza, ma Arnaldi non si è fatto intimorire e ha chiuso la contesa nel terzo parziale.

Per Arnaldi si tratta del sesto quarto di finale in carriera, il terzo sulla superficie dura all’aperto dopo le sue belle prestazioni a Brisbane e Montreal nel 2024. Nel prossimo turno, il sanremese sfiderà Brandon Nakashima, un altro statunitense, a partire dalla mezzanotte italiana.

