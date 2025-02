“Sanremo”, le urla contro Roberto Benigni: cosa hanno gridato

Roberto Benigni è stato il super ospite della serata di ieri, venerdì 14 febbraio 2025, del Festival di Sanremo. La sua partecipazione è stata una vera sorpresa: lo aveva annunciato Carlo Conti qualche ora prima: “Un sogno che si realizza”, aveva detto. Ad un certo punto, mentre Roberto Benigni stava facendo il suo monologo comico, c’è chi tra i pubblico ha urlato qualcosa. Ma cosa? (Continua dopo le foto)

Il monologo di Roberto Benigni al “Festival di Sanremo”

Roberto Benigni ha portato un po’ di comicità sul palco del teatro Ariston. “Carlo, hai paralizzato l’Italia, dovresti fare il ministro dei trasporti, ti vedrei in maniera straordinaria. C’è nervosismo c’erano tutti i cantanti. Ho visto Marcella Bella, l’ho salutata. Ho detto ‘bella Ciao’, è successo un casino! Per par condicio ho dovuto salutare anche i Neri per caso”, ha detto. L’attore non ha parlato di politica, ma ha lanciato qualche frecciatina neanche troppo velata. “Poi c’è Elon Musk, che su X ha già votato per il vincitore, per Giorgia! C’era anche due anni fa, l’anno scorso e c’è quest’anno. E ti dico che Giorgia ci sarà per diversi anni, mettiamoci l’anima in pace. Te lo dico io che me ne intendo di musica”. (Continua dopo le foto)

E ancora: “Siamo il popolo più bello, straordinario. Ma qualche difetto in politica lo abbiamo; abbiamo l’abitudine di salire sul carro del vincitore. Per esempio ora ha vinto la destra e quante persone che erano dichiaratamente di sinistra si sono buttate a destra. Questa è una cosa brutta, ma noi di Fratelli d’Italia.. veramente, ne parlavo ieri con Ignazio (La Russa, ndr), a noi non piace. Ma non parliamo di politica..”, ha ripetuto. Mentre lanciava le frecciatine, qualcuno tra il pubblico del teatro, ha urlato qualcosa.

