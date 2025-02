Sanremo, Selvaggia Lucarelli scopre la classifica finale e ‘annienta’ tutti. Selvaggia Lucarelli è stata senza dubbio al centro dell’attenzione durante il “Dopo Festival”, esprimendo le sue opinioni (non sempre lusinghiere) sui big in gara. L’ultimo appuntamento con la kermesse sanremese, andato in onda ieri sera su Rai 1, si è concluso con il disvelamento della classifica finale ma questo non ha fermato la giornalista da commentare in modo graffiante. (Continua a leggere dopo la foto…)

Sanremo, Selvaggia al Dopo Festival

Già avvezza al ruolo di opinionista a “Ballando con le stelle”, Selvaggia Lucarelli è apparsa estremamente a suo agio anche nel contesto del “Festival di Sanremo”. Al termine delle prime quattro serate di gara, la giornalista è stata interpellata al “Dopo Festival”; un occasione per il pubblico di elaborare su quanto visto sul palco dell’Ariston e per scoprire qualcosa di più sugli artisti e sui loro brani. Lucarelli ha mostrato di avere le idee ben chiare fin da subito commentando senza reverenza anche sulle performance degli artisti più amati e apprezzati. Dopo la serata cover, ad esempio, aveva stupito la sua uscita su una delle favorite: “Giorgia e Annalisa non mi hanno trasmesso nulla, sembrava di vedere solo una gara canora, non c’era emozione, non c’era incastro” ha spiegato. (Continua a leggere dopo la foto…)

La classifica finale: il pubblico dell’Ariston mostra il disappunto

Ieri sera, il Festival di Sanremo è arrivato al momento cruciale della classifica finale annunciata da Carlo Conti e dai co-conduttori Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. Tuttavia, inaspettatamente, l’esito ha scatenato la polemica. All’uscita dalla top 5 di alcuni cantanti in gara (in particolare Giorgia e Achille Lauro) il pubblico ha rumoreggiato mostrando tutta la sua contrarietà. Alla fine, Olly è stato decretato vincitore lasciando un secondo posto a Lucio Corsi. Naturalmente, nelle ore successive moltissimi telespettatori e anche personaggi noti che hanno seguito questa 75esima edizione del Festival hanno commentato con la loro opinione sulla classifica finale. Selvaggia Lucarelli, come ci si poteva aspettare, ha detto la sua “annientando” la classifica. Ecco cosa ha detto.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva