Il Festival della canzone italiana, più comunemente Festival di Sanremo, è un festival musicale che dal 1951 si tiene ogni anno a Sanremo, in Italia. Manca sempre meno all’inizio di Sanremo 2025, previsto dall’11 al 15 febbraio 2025 su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti. Molto probabilmente tra un mesetto, in diretta al Tg1, Conti comunicherà i nomi ufficiali dei 15 cantanti in gara. Per ora, però, ci sono state le prime indiscrezioni sui probabili partecipanti. (Continua a leggere dopo le foto)

“Sanremo 2025”, spuntano i nomi dei probabili 15 Big in gara

Carlo Conti è all’opera per la scelta dei Big in gara per Sanremo 2025. In attesa della lista ufficiale comunicata dal direttore artistico e conduttore del Festival, Luca Dondoni ha dato il via al toto Sanremo, con quindici nomi molto probabili. Il famoso critico musicale, come riportato da Biccy, ha svelato che a febbraio sul palco dell’Ariston potrebbero esserci nuove popstar come Olly, Elodie e Anna, ma anche vecchie glorie come Al Bano Carrisi: “Festival numero 75, praticamente l’edizione di platino, e mancano solo tre mesi. Quindi facciamo il Toto Sanremo. Si racconta di un Carlo Conti presissimo dalla scelta delle canzoni e degli artisti per comporre la lista dei 24 big in gara (intanto sono on line da ieri i brani dei 24 finalisti dei Giovani). Rumors ce ne sono tanti, alcuni messi in circolazione ad arte, quindi i nomi che leggerete qui di seguito elenca 15 davvero probabili, già scremati dalle più ardite fantasie: Elodie, Olly, Alex Britti, Anna, Bresh, Matteo Bocelli, Tommaso Paradiso, Nina Zilli, Arisa, Caparezza, Al Bano, Rocco Hunt, Michele Bravi, Tropico, Brunori Sas”.

“Scopriamo tutte le curiosità nella pagina successiva”