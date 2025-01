Home | “Sanremo 2025”, chi sarà il vincitore: le quote per il Festival

Il settantacinquesimo Festival di Sanremo si svolgerà al Teatro Ariston di Sanremo dall’11 al 15 febbraio 2025, con la conduzione e la direzione artistica affidate a Carlo Conti, il quale aveva già precedentemente ricoperto tale ruolo dal 2015 al 2017. Nel corso delle serate sarà affiancato da vari co-conduttori e co-conduttrici, tra i quali Alessandro Cattelan nella serata finale. Nel frattempo i vari sondaggi sembrano aver già individuato il nome del vincitore. Vediamo insieme le quote del Festival. (Continua a leggere dopo le foto)

Chi sarà il vincitore del Festival di Sanremo 2025? Oltre al sempre più popolare Fantasanremo, ci sono numerosi appassionati che ogni anno tentano di indovinare il vincitore del Festival, con diverse tipologie di scommesse: dal podio ai posizionamenti finali. In questi giorni i maggiori siti di scommesse hanno già pubblicato le varie quote su chi poter scommettere e per ora non sembra esserci un netto vincitore rispetto agli altri, anche se come sempre c’è chi è preferito e chi meno.

