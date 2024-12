“Sanremo 2025”, Carlo Conti annuncia i nomi dei conduttori del “PrimaFestival”

Nelle ultime ore Carlo Conti ha svelato un nuovo aggiornamento riguardante la prossima edizione del “Festival di Sanremo 2025”. Il presentatore ha infatti annunciato i nomi dei nuovi timonieri del “PrimaFestival”, il format che accompagna gli spettatori nella scoperta di tutto ciò che avviene sul palco dell’Ariston, dietro le quinte e nell’universo social che gravita attorno all’amatissima kermesse canora. Vediamo quali sono i volti noti scelti per questa avventura sull’ammiraglia Rai. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’annuncio di Carlo Conti al Tg1

Durante l’edizione del Tg1 di questo venerdì 27 dicembre, Carlo Conti è intervenuto in diretta per condividere un nuovo aggiornamento sul “Festival di Sanremo”, ormai imminente. Dopo aver rivelato i nomi dei 30 artisti in gara e svelato che Alessandro Cattelan sarà il conduttore del DopoFestival, il direttore artistico ha annunciato altre novità legate alla manifestazione. In particolare, Conti ha reso noti i nomi dei presentatori del “PrimaFestival”. (Continua a leggere dopo la foto…)

Sanremo 2025, chi presenterà il “PrimaFestival”

“È il momento di annunciare i conduttori del PrimaFestival, appuntamento che anche quest’anno ci sarà e darà il via a tutta la settimana festivaliera e sarà anche il passaggio tra il vostro tg delle 20 e il Prima Festival” ha rivelato con entusiasmo Carlo Conti in onda al Tg1. Come lo stesso conduttore ha tenuto a ricordare poco dopo, l’appuntamento del “PrimaFestival” sarà di grande rilevanza, poiché offrirà una prospettiva unica ed approfondita sul Festival e sui suoi protagonisti.

Si parlerà di tendenze, dei commenti e dibattiti provenienti dai social media oltre alle curiosità sui cantanti in gara. Sarà un’occasione per vivere, pochi istanti prima dell’inizio della manifestazione, le emozioni, le tensioni e le aspettative dei partecipanti, offrendo al pubblico uno sguardo esclusivo sull’atmosfera che circonda l’evento. Ma a chi è stato affidato l’onore di questa conduzione?

