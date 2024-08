Sancho alla Juventus, è fatta. Bianconeri scatenati in questo terzultimo giorno di calciomercato: l’arrivo di Koopmeiners, la partenza di Chiesa e ora l’esterno offensivo classe 2000 in uscita dal Manchester United. Secondo quanto riportato da The Athletic e RMC Sport, il dt bianconero Giuntoli avrebbe trovato un accordo con i Red Devils per il trasferimento dell’esterno offensivo.

L’operazione, stando alle indiscrezioni, si sarebbe conclusa con un prestito con obbligo di riscatto. Ormai fuori dai piani del Man Utd e non convocato nell’ultima partita contro il Brighton, Sancho è pronto a rimettersi in gioco in Serie A, determinato a dimostrare il suo valore e a lasciarsi alle spalle un periodo difficile.



Dopo un’assenza dal calcio di quasi sei mesi, l’attaccante inglese è tornato in prestito al Borussia Dortmund, contribuendo con le sue prestazioni a portare la squadra in finale di Champions League, registrando tre gol e tre assist. Questo rendimento ha attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui appunto la Juventus, che ha lavorato con costanza per raggiungere un accordo con il Manchester United e offrire a Thiago Motta un altro rinforzo di grande valore per la sua squadra.