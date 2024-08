Oggi è il grande giorno di Koopmeiners alla Juventus. Dopo una trattativa che ha occupato tutta l’estate, il centrocampista olandese è finalmente arrivato a Torino per iniziare la sua nuova avventura con la Juventus. Ieri, 27 agosto, è arrivato l’ok definitivo dall’Atalanta, e questa mattina, poco prima di mezzogiorno, Koopmeiners si è presentato al J Medical per sottoporsi alle consuete visite mediche. Successivamente, ha apposto la firma sul contratto, dando ufficialmente inizio alla sua avventura in bianconero.

Arrivi speciali al JTC questa mattina 👀🫂 pic.twitter.com/fGnRCThuEz — JuventusFC (@juventusfc) August 28, 2024

Al J Medical, sotto un sole caldo che rifletteva l’atmosfera carica di emozione, ad accogliere Koopmeiners c’erano anche i tifosi ultras della Juventus, entusiasti della determinazione mostrata dal giocatore nel voler vestire la maglia bianconera. Inoltre, sembra che il centrocampista abbia già scelto il numero di maglia: dovrebbe indossare l’8, un numero carico di storia, ereditato da Claudio Marchisio.

La Juventus verserà all’Atalanta 52 milioni di euro più sei di bonus. Nel dettaglio, tre milioni sono legati alla qualificazione della Vecchia Signora alla prossima Champions League, come riportato da Alfredo Pedullà, due milioni saranno riconosciuti in caso di vittoria della Champions, e un milione in caso di conquista dello scudetto. Koopmeiners firmerà un contratto quinquennale con un ingaggio netto di 4,5 milioni di euro a stagione.