Home | Sampdoria, panchina a Semplici ma non è andata come voleva il tecnico toscano

Leonardo Semplici è il nuovo allenatore della Sampdoria, dopo l’esonero di Andrea Sottil da parte dello storico club ligure. Tuttavia, anche se l’accordo è stato raggiunto in tempi brevi, tra il Doria e il tecnico toscano non è andata proprio come avrebbe voluto il tecnico ex Cagliari e Spezia.

Il compito di Semplici, terzo tecnico della stagione in corso, sarà risollevare una squadra in grande difficoltà, cercando di evitare un destino segnato e riportare serenità nell’ambiente blucerchiato. Dopo intensi contatti, Matteo Manfredi e Pietro Accardi hanno deciso di puntare sull’ex Cagliari, ritenuto il profilo ideale per il momento: un motivatore capace di dialogare con giocatori e staff, oltre che esperto nell’uso del 3-5-2, modulo su cui la squadra era stata inizialmente costruita.

I dettagli dell’accordo e le prime mosse di Semplici

Il contratto di Semplici avrà durata fino a giugno, senza opzioni automatiche di rinnovo, ma con valutazioni future basate sui risultati. Come riportato dal Secolo XIX, l’accordo prevede uno stipendio contenuto, circa 100mila euro, segno della volontà del tecnico di accettare qualsiasi condizione pur di rilanciarsi e guidare la Samp in un momento così delicato. Tuttavia, inizialmente si era parlato di una richiesta del tecnico toscano decisamente diversa: al di là delle cifre, Semplici avrebbe voluto un contratto almeno fino al 2026.

Semplici ha raggiunto Milano nella mattina del 10 dicembre per incontrare i dirigenti della Sampdoria, e nel pomeriggio è partito per Genova. Dopo una prima visita al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco, accompagnato dallo staff tecnico, il neo-allenatore è pronto a mettersi al lavoro. Le visite mediche e l’ufficialità sono previste per l’11 dicembre, con una doppia seduta di allenamento per avviare il suo progetto.

Lo staff del tecnico toscano

Il tecnico porterà con sé collaboratori di fiducia:

Andrea Consumi , vice allenatore storico;

, vice allenatore storico; Rossano Casoni , collaboratore tecnico;

, collaboratore tecnico; Yuri Fabrizi , preparatore atletico;

, preparatore atletico; Walter Bressan, nuovo preparatore dei portieri.

Con l’arrivo di Semplici, la Sampdoria cerca di voltare pagina. L’obiettivo è sfruttare al massimo i prossimi mesi per tentare un’inversione di rotta, basandosi su un approccio pragmatico e su un modulo che si sposa con le caratteristiche della rosa. I tifosi sperano che il cambio di guida tecnica possa finalmente portare quella scintilla necessaria per risalire la classifica e lottare per la salvezza.

Leggi anche: