Samantha De Grenet, classe 1970, è una conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella italiana. A Novembre 2020 è diventata una concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip5, entrando a gioco iniziato, venendo eliminata durante la semifinale al televoto contro Stefania Orlando con il 21% delle preferenze. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, si è sposata a Terni il 1º luglio 2005 con l’ingegnere Luca Barbato, dal quale si è separata un anno più tardi, dopo aver avuto da lui un figlio, Brando. Nel 2014 ha dichiarato di essere ritornata insieme a suo marito, padre di suo figlio, risposandolo nel 2015. In questi giorni, sulle pagine di Gente, Samantha De Grenet è tornata a parlare del tumore e del periodo difficile che ha dovuto affrontare. (Continua a leggere dopo la foto)

Samantha De Grenet parla del tumore: come lo ha scoperto

Samantha De Grenet, che sulle pagine di Gente, ha raccontato il periodo della malattia: “Ferite che restano e che hanno a lungo minato la mia autostima e l’accettazione di un fisico che era cambiato per le cure, per la menopausa indotta e tutti gli effetti collaterali che ne conseguono”. Era il 2018 quando la showgirl scoprì di avere un cancro al seno: “Ero a fare un fine settimana con un’amica quando, spalmandomi la crema, avverto qualcosa di strano, quasi un nocciolo, sul seno- Lei mi dice di farmi controllare e io, seppur non convinta, perché minimizzavo, la ascolto. Per fortuna. La diagnosi è stata netta: tumore al seno destro, da operare subito. È come se avessi ricevuto un pugno in faccia, restai tramortita per giorni. La testa si era addensata di pensieri e il primo era rivolto ai miei cari. Ero terrorizzata di lasciare orfano mio figlio Brando, mio marito da solo, così come i miei genitori. Ricordo che mi chiudevo in bagno a piangere per non farmi vedere. Avevo molta paura, prima dell’intervento tremavo. Sono riuscita a reagire grazie alla forza che mi ha trasmesso Luca (suo marito, ndr)”.

