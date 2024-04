Roma, i tifosi pagano la multa di Mancini dopo il derby con una raccolta fondi. Il derby Roma-Lazio, vinto 1-0 dai giallorossi, è stato caratterizzato dall’esultanza di Gianluca Mancini, che ha suscitato tantissime polemiche e portato il Giudice Sportivo a infliggere un’ammenda di 5.000 euro nei confronti del difensore romanista. Ammenda interamente coperta dalle oltre 750 donazioni di tifosi romanisti che hanno partecipato a una petizione online lanciata sulla piattaforma GoFundMe. In molti hanno supportato l’iniziativa del tifoso giallorosso con queste parole: “Riteniamo che il derby di Roma sia anche feroce goliardia e becero sfottò e per questo, al di là del giudizio dei moralisti buffoni, diciamo a questi ultimi una sola cosa: LA MULTA A MANCINI LA PAGHIAMO NOI!”. (Continua a leggere dopo le foto)



Alle ore 11:30 del 10 Aprile 2024, come riportato da Eurosport.it, la somma raccolta era pari a 6.963 euro, quindi circa 2.000 € in più rispetto ai 5.000 utili per coprire l’ammenda inflitta a Mancini. Il difensore, autore del gol-partita al 42′ del primo tempo, aveva sventolato una bandiera raffigurante un topo coi colori sociali della Lazio, ossia il bianco e il celeste, scusandosi poi per l’accaduto e negando di averlo fatto con intenti offensivi o denigratori verso il club laziale o i suoi tifosi. Resta ora da capire se la cifra raccolta sarà realmente utilizzata per pagare l’ammenda o se invece verrà devoluta in benedicenza.