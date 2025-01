Roma-Eintracht Francoforte, le probabili formazioni: Ranieri ritrova tutti i titolari

Roma-Eintracht Francoforte probabili formazioni del match di Europa League che si gioca stasera alle 21 all’Olimpico. Ultima giornata della fase a classifica di Europa League 2024/2025 e la Roma di Claudio Ranieri si prepara a sfidare, in casa, l’Eintracht Francoforte. Una gara cruciale per i giallorossi, che vogliono chiudere al meglio il girone e guadagnare un piazzamento favorevole per la fase successiva.

LIVE – La conferenza stampa di Claudio Ranieri e Mats Hummels alla vigilia di Roma-Eintracht Francoforte https://t.co/W0SygJUzeq — AS Roma (@OfficialASRoma) January 29, 2025

Roma, Ranieri ritrova i titolari

Dopo il turnover visto contro l’Udinese, il tecnico giallorosso dovrebbe riproporre la formazione titolare. In porta spazio a Svilar, mentre in difesa torna Hummels, che guiderà la retroguardia con Mancini e Ndicka. Sulle corsie laterali confermati Saelemaekers a destra e Angelino a sinistra.

A centrocampo, le chiavi della manovra saranno affidate a Paredes, con il dinamismo di Koné al suo fianco. Pellegrini è favorito su Pisilli per completare il reparto, mentre in attacco Dybala e Dovbyk formeranno la coppia offensiva.

Eintracht, turnover o formazione tipo?

Con la qualificazione già in tasca, resta da capire se il tecnico tedesco Dino Toppmöller deciderà di far rifiatare alcuni titolari. Se così non fosse, la squadra tedesca dovrebbe schierarsi con Trapp in porta, supportato da una linea difensiva composta dall’ex giallorosso Kristensen, Koch, Tuta e Theate.

A centrocampo, spazio a Knauff, Skhiri, Larsson e Can Uzun, mentre sulla trequarti agirà Mario Götze, pronto a innescare l’unica punta Ekitike.

Con due squadre dalle ambizioni diverse, la sfida all’Olimpico promette spettacolo. La Roma vuole i tre punti per blindare la miglior posizione possibile, mentre l’Eintracht, già qualificato, potrebbe giocare con meno pressioni ma senza regalare nulla. Fischio d’inizio alle 21:00, con i giallorossi pronti a dare tutto davanti ai propri tifosi.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk

EINTRACHT (4-4-1-1): Trapp; Kristensen, Koch, Tuta, Theate; Knauff, Skhiri, Larsson, Can Uzun; Götze; Ekitike.

