Roma-Athletic Club, nella prima giornata di Europa League i giallorossi sfidano la squadra di Ernesto Valverde allo Stadio Olimpico, con il calcio d’inizio fissato per le 21:00 di giovedì 26 settembre. Le ultime sulle formazioni.

Le probabili formazioni di Roma-Athletic Club: le scelte di Juric – Il nuovo tecnico giallorosso farà il suo esordio in una competizione europea. Per l’occasione, dovrebbe confermare il modulo con la difesa a tre, schierando un 3-4-2-1. Svilar sarà il titolare tra i pali, mentre in difesa partirà dal primo minuto Hermoso, affiancato da Ndicka al centro e Mancini sulla destra. A centrocampo, Koné sarà titolare con Cristante che sembra ancora favorito su Paredes. Sugli esterni, Angelino occuperà la fascia sinistra, mentre Celik agirà a destra, vista l’assenza prolungata di Saelemaekers. In attacco, fiducia rinnovata a Dovbyk come riferimento centrale, supportato da Baldanzi a sinistra e Dybala a destra, con Soulé pronto a subentrare nel corso del match.

Le probabili formazioni di Roma-Athletic Club: le scelte di Valverde – L’allenatore spagnolo dovrebbe optare per il consueto 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Agirrezabala, mentre la difesa vedrà De Marcos, Vivian, Paredes e Yuri. A centrocampo, Prados e Galarreta formeranno la coppia mediana, con Inaki Williams, Unai Gomez e Berenguer a supporto dell’unica punta Guruzeta.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Baldanzi; Dovbyk.

A disp.: Ryan, Hummels, Sangaré, El Shaarawy, Paredes, Pisilli, Dybala, Shomurodov.

All.: Ivan Juric

ATHLETIC CLUB (4-2-3-1): Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri; Prados, Galarreta; I. Williams, Unai Gomez, Berenguer; Guruzeta.

A disp.: Padilla, Gastesi, De Marcos, Lekue, Gorosabel, Unai Nunez, Boiro, Vesga, Inigo Ruiz, Ander Herrera, Jauregirzar, Benat, N. Williams, Djaló, Marton, Serrano.

All. Ernesto Valverde