Friedkin Everton, è fatta: il club diventa parte del gruppo con la Roma. L’imprenditore americano già proprietario del club capitolino di cui è anche presidente, ha ufficialmente acquisito un nuovo club: l’Everton, attualmente penultimo in Premier League e con una situazione economica complicata.

Joint Statement from Blue Heaven Holdings and The Friedkin Group. — Everton (@Everton) September 23, 2024

Le notizie provenienti dagli Stati Uniti nelle ultime ore sono state ora confermate con un comunicato congiunto che formalizza l’acquisto del club inglese da parte del proprietario della Roma. I contatti tra l’Everton e i Friedkin non erano una sorpresa, poiché già durante l’estate erano circolati numerosi rumors su questa possibile operazione. Oggi, un nuovo comunicato conferma la conclusione positiva dell’accordo. Un portavoce della famiglia Friedkin ha dichiarato: “Siamo orgogliosi e felici di diventare i nuovi proprietari di questo club iconico. Ci impegniamo a garantirgli stabilità e un futuro solido, partendo dal completamento del nuovo stadio”.

I regolamenti Uefa dicono che una stessa persona non può possedere due club che partecipino alla stessa competizione: al momento lo scenario di vedere Roma ed Everton contro in coppa è remoto ma in futuro potrebbe accadere ed è questo che fa riflettere i tifosi giallorossi visto che negli ultimi mesi diverse voci avevano annunciato la cessione del club del Capitale da parte dei Friedkin. A tranquillizzare la piazza ci hanno pensato proprio i Friedkin, che in comunicato ufficiale diffuso in serata hanno mandato questo messaggio ai tifosi: “L’eventuale acquisizione dell’Everton non modifica in alcun modo il nostro impegno verso la Roma”.