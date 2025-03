Roma, all’ultimo respiro Shomurodov fa esplodere l’Olimpico: ma al ritorno sarà battaglia con L’Athletic Bilbao

La Roma fa esplodere l’Olimpico con una vittoria in rimonta per 2-1 sull’Athletic Bilbao nella gara d’andata degli ottavi di Europa League. All’Olimpico, tra una coreografia imponente e un’atmosfera infuocata, la squadra di Ranieri soffre, va sotto, ma ribalta tutto grazie ai gol di Angelino e Shomurodov.

La partita inizia con ritmi bassi e grande attenzione tattica. È Paulo Dybala a provare a rompere gli equilibri, sfidando la difesa basca con giocate di classe. Al 45’, solo la traversa gli nega un gol spettacolare dopo una grande sponda di Baldanzi. L’argentino è il faro della Roma, mentre Dovbyk fatica a trovare spazio nella solida difesa avversaria.

L’Athletic risponde con una buona organizzazione e prova a colpire in ripartenza. Vivian è costretto a uscire per infortunio dopo un contrasto con Dovbyk, ma la Roma non riesce ad approfittarne prima dell’intervallo.

La ripresa inizia nel peggiore dei modi per i giallorossi: su calcio d’angolo, al 50’, Inaki Williams approfitta di una marcatura errata di Ndicka e insacca di testa, portando in vantaggio il Bilbao. L’assist è di Paredes, già decisivo contro la Roma nella fase a gironi.

Roma, un vantaggio importante per il ritorno

Ma il gol subito sveglia la squadra di Ranieri, che reagisce con carattere. Baldanzi spreca una grande occasione, poi Pisilli sfiora il pari con un gran tiro da fuori. La pressione giallorossa cresce e il pareggio arriva al 74’: Celik serve Angelino, che con un destro preciso agguanta il pari.

L’Athletic accusa il colpo e al 86’ resta in dieci per l’espulsione di Yeray, punito con il secondo giallo dopo una trattenuta su Shomurodov. Spinta anche dalla superiorità numerica, la Roma ci crede fino alla fine e completa la rimonta al 92’: Saelemaekers illumina, Shomurodov raccoglie e con un destro preciso infila il pallone nell’angolo, scatenando la gioia dell’Olimpico.

Il centravanti uzbeko celebra il gol con un’esultanza da supereroe, regalando ai giallorossi un successo preziosissimo in vista del ritorno. Ora la Roma si presenterà in Spagna con un vantaggio importante e la consapevolezza di poter lottare per i quarti di finale. Una serata sofferta, che alla fine tiene vivo il sogno europeo della squadra di Ranieri.

