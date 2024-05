È terminato il match di Jannik Sinner al Roland Garros. Il tennista altotesino ha battuto Gasquet ed è approdato ai sedicesimi di finale. Un match alla portata del numero 2 al mondo, con un’invasione di campo del raccattapalle che stava per sfavorire Sinner. L’infortunio all’anca sembra solo un brutto ricordo per il tennista. (Continua…)

Roland Garros, Sinner batte Gasquet

Jannik Sinner batte Richard Gasquet e si qualifica ai sedicesimi del Roland Garros. Il tennista altotesino si è imposto sul francese in tre set (6-4, 6-2, 6-4). Il campo appesantito dall’umidità per la pioggia non ha messo in difficoltà Sinner, che ha spazzato via l’avversario, acclamatissimo dal pubblico di casa.

Nel prossimo turno, Jannik Sinner affronterà il vincente tra lo svizzero Stan Wawrinka ed il russo Pavel Kotov. In questi primi due match al Roland Garros, Sinner ha dimostrato che l’infortunio all’anca è solo un brutto ricordo. È apparso più in difficoltà, invece, Carlos Alcaraz, anch’egli alle prese con il recupero da un infortunio al braccio.