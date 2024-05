Home | Roland Garros, debutto positivo per Sinner: batte Eubanks in 3 set

L'Open di Francia 2024 (conosciuto anche come Roland Garros) è un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. 123ª edizione dell'Open di Francia, corrispondente alla 2ª prova del Grande Slam del 2024. Si gioca allo Stade Roland Garros di Parigi, in Francia, dal 26 maggio al 9 giugno 2024. Dopo un mese d'attesa nazionale, parla finalmente il campo: Jannik Sinner ha debuttato a Parigi battendo Christopher Eubanks 6-3 6-3 6-4 e raggoiungendo al secondo turno l'idolo di casa Richard Gasquet.

Sinner ha vinto il primo set dal doppio break del 4-1 e il secondo da 3-0. Nel terzo parziale, Sinner ha aggiunto le palle corte al suo banco di prova: Eubanks è arrivato male in avanzamento giocando in modo scoordinato a rete e costringendo Jannik a cancellare due palle break iniziali prima dell’ultima raffica. Sinner, dopo il 3-1, ha abbellito i titoli di coda con un delicatissimo drop-shot e l’ultimo passante di rovescio, malgrado qualche difficoltà in appoggio del colpo nell’ultimo game. Il Roland Garros 2024 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discovery+. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il secondo Slam stagionale a partire dal 26 maggio 2024, giorno di inizio torneo del tabellone principale.