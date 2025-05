Il Roland Garros è alle porte: il secondo Slam del calendario tennistico comincerà ufficialmente il 25 maggio e si concluderà l’8 giugno, radunando tutti i tennisti migliori del mondo e regalando partite di altissimo livello. Mentre le qualificazioni si avviano alla conclusione, andiamo a scoprire tutto su questo torneo tra favoriti, calendario e avversari degli italiani in gara.

Roland Garros: il calendario

Come accennato, il Roland Garros si aprirà ufficialmente il 25 maggio, per poi concludersi due settimane più tardi. Queste sono le date principali da appuntarsi:

25 – 27 maggio : Primo turno del singolare maschile e femminile,

: Primo turno del singolare maschile e femminile, 28 – 29 maggio : secondo turno.

: secondo turno. 30 – 31 maggio : terzo turno.

: terzo turno. 1 – 2 giugno : ottavi di finale.

: ottavi di finale. 3 – 4 giugno : quarti di finale.

: quarti di finale. 5 giugno : Semifinali femminili e finale del doppio misto.

: Semifinali femminili e finale del doppio misto. 6 giugno : Semifinali maschili e semifinale del doppio femminile.

: Semifinali maschili e semifinale del doppio femminile. 7 giugno : Finale del singolare femminile e finale del doppio maschile.

: Finale del singolare femminile e finale del doppio maschile. 8 giugno: Finale del singolare maschile e finale del doppio femminile.

Roland Garros: gli italiani in gara

Il Roland Garros vedrà moltissimi italiani in gara, a testimonianza dell’ottimo momento che il tennis azzurro sta vivendo. Tra questi purtroppo non ci sarà Matteo Berrettini, che si è ritirato proprio poco prima del sorteggio con cui abbiamo scoperto alcuni degli abbinamenti.

All’Open di Francia restano comunque 12 azzurri in gara:

Jannik Sinner , testa di serie numero 1 che debutterà con il francese Arthur Rinderkneck e che, in caso di passaggio, se la vedrà con l’idolo di casa Richard Gasquet.

, che debutterà con il francese e che, in caso di passaggio, se la vedrà con l’idolo di casa Richard Gasquet. Lorenzo Musetti , all’esordio come testa di serie numero 8, affronterà un nome uscito dalle qualificazioni o un lucky loser.

, all’esordio come testa di serie numero 8, affronterà un nome uscito dalle qualificazioni o un lucky loser. Debutto comodo per Flavio Cobolli , numero 33 del ranking che affronterà uno dei qualificati.

, numero 33 del ranking che affronterà uno dei qualificati. Meno fortunato Matteo Arnaldi , numero 36, che giocherà contro l’esperto canadese Felix Auger-Aliassime.

, numero 36, che giocherà contro l’esperto canadese Auger-Aliassime. Sorte ancora più avversa per Lorenzo Sonego , che al primo turno troverà il numero 13 del mondo Ben Shelton.

, che al primo turno troverà il numero 13 del mondo Ben Shelton. Mattia Bellucci se la vedrà con il numero 6 del mondo Jack Draper.

se la vedrà con il numero 6 del mondo Jack Draper. Luciano Darderi , numero 45esimo del ranking, è atteso al primo turno da Sebastian Korda.

, numero 45esimo del ranking, è atteso al primo turno da Sebastian Korda. Luca Nardi , 95esimo al mondo, affronterà l’ungherese Fabian Marozsan e, in caso di passaggio, il favoritissimo Carlos Alcaraz.

, 95esimo al mondo, affronterà l’ungherese Fabian Marozsan e, in caso di passaggio, il favoritissimo Carlos Alcaraz. Francesco Passaro , 139 del ranking, affronterà l’olandese Jesper De Jong e poi, eventualmente, Zverev.

, 139 del ranking, affronterà l’olandese Jesper De e poi, eventualmente, Zverev. Passando al torneo femminile, troviamo Jasmine Paolini , reduce da un sorteggio piuttosto sfortunato. È infatti finita nel lato dove si trovano anche Iga Swiatek e Aryna Sabalenka, nomi di cui parleremo a breve.

, reduce da un sorteggio piuttosto sfortunato. È infatti finita nel lato dove si trovano anche Iga Swiatek e Aryna Sabalenka, nomi di cui parleremo a breve. Lucia Bronzetti , numero 55 al mondo, giocherà contro Ekaterina Aleksandrova.

, numero 55 al mondo, giocherà contro Ekaterina Aleksandrova. Elisabetta Cocciaretto, numero 89 del ranking, attende un nome che uscirà dalle qualificazioni.

Roland Garros 2025: i favoriti

Non è difficile identificare come favoriti del torneo maschile Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che potrebbero incontrarsi proprio nella finale del torneo. Alcaraz è dato in leggero vantaggio per tre motivi principali: è il campione in carica del torneo – e quindi sa come vincere – si trova estremamente a suo agio sulla terra rossa e ha appena sconfitto Jannik Sinner.

Sebbene ogni scontro sia una storia a sè, infatti, la finale degli Internazionali di Roma ha evidenziato alcuni elementi che sembrano condurre a dei pattern preoccupanti per Sinner e i suoi moltissimi tifosi: lo spagnolo, infatti, sembra essere la naturale kryptonite per un tennista praticamente perfetto; negli scontri con il rivale di sempre, infatti, Jannik commette più errori rispetto al solito, soffre maggiormente gli scambi lunghi e cerca di conseguenza di affrettare il gioco.

In aggiunta, il tennis di Alcaraz è l’ideale per una superficie come la terra rossa: la palla, infatti, è più lenta e garantisce agli atleti più tempo per preparare il colpo; inoltre, i difetti del suo gioco come il servizio e i colpi iniziali risultano molto meno evidenti.

Sarebbe comunque poco corretto parlare soltanto di Sinner e Alcaraz: sono diversi i tennisti che vogliono dire la loro e che proveranno a conquistare l’Open di Francia. Non possiamo non menzionare Sasha Zverev, ancora alla ricerca del suo primo Slam in carriera, Caspar Ruud e Novak Djokovic, al momento nel pieno di una pessima fase della sua carriera ma determinato a risalire la china.

Per quanto riguarda il torneo femminile, i nomi da fare quando si parla di favorite Iga Swiatek, campionessa in carica. La tennista polacca non sta disputando una stagione all’altezza della sua fama, ma rimane comunque il profilo principale da osservare. Occhio anche ad Aryna Sabalenka, attuale numero 1 della classifica WTA, e all’italiana Jasmine Paolini, che arriva con l’energia e la spinta della vittoria degli Internazionali di Roma.