Jannik Sinner non è riuscito a conquistare gli Internazionali di Roma, il Master 1000 italiano che ne ha segnato il ritorno dopo tre lunghi mesi di squalifica. Il tennista numero 1 al mondo ha dato prova della sua consueta classe, ma la prolungata inattività ha giocato un ruolo fondamentale nella sconfitta maturata in finale contro il rivale di sempre Carlos Alcaraz, autore di un match fenomenale. Sinner ha disputato un eccellente torneo – del resto, è comunque arrivato in finale – ma ancora una volta Alcaraz sembra essere l’unico in grado di limitarne (o, a seconda dei casi, annullarne) lo strabordante talento.

Ora, però, bisogna pensare soltanto al Roland Garros, il pinnacolo della terra rossa. Nonostante la giovanissima età, Jannik ha già conquistato due dei quattro Slam, e l’Open di Francia non è tra questi: certo, affrontare un torneo di questa portata con solo pochi incontri alle spalle non è l’ideale per nessuno atleta, ma del resto non si può fare nulla contro il tempo che avanza. Vediamo, allora, come si presenta Sinner a questo attesissimo appuntamento e quali sono le aspettative per il suo torneo.

Cosa ci hanno detto gli Internazionali su Sinner

Se da un lato è vero che gli Internazionali rappresentano un campione troppo ristretto per valutare lo stato fisico di un atleta, dall’altro bisogna anche sottolineare che è l’unico che abbiamo. Come detto, la finale ha mostrato un Sinner non ancora in perfetta forma, come del resto era legittimo aspettarsi. A questo si è aggiunto il fatto di aver perso il primo set, che ha inevitabilmente messo la strada in salita per Jannik: l’altoatesino, si sa, preferisce che il match non si allunghi troppo, mantenendo lucide e affilate le sue skills, e il tie-break perso ha inevitabilmente complicato le cose.

Ma ci sono anche partite estremamente positive da cui trarre ottimi spunti: ad esempio, l’incredibile match contro ai quarti di finale contro Casper Ruud ha mostrato uno stato di forma a tratti spaventoso, con Sinner in grado di siglare una delle performance migliori della sua carriera recente. Il 6-0, 6-1 inflitto al norvegese, però, ha lasciato poi il posto a una gara piuttosto opaca contro Paul, dove Sinner è sembrato pagare in maniera pesante la lunga assenza dai campi di gioco. Gli Internazionali ci lasciano dunque la sensazione che Sinner non dovrebbe impiegare troppo a ritrovare il suo miglior tennis, ma che forse il Roland Garros giunge troppo presto in questo percorso di recupero.

Sinner al Roland Garros 2025: primo avversario e possibili scenari

Sinner è arrivato oggi a Parigi, con un leggero ritardo rispetto a quanto programmato in precedenza: il motivo può essere attribuito anche alla volontà di curare al meglio una vescica al piede maturata durante gli Internazionali. Alle 18 lo si vedrà in campo per la prima volta nel torneo, ma non per un match: affronterà infatti il numero 38 al mondo Jordan Thompson sul campo Philippe-Chatrier, in una delle consuete sessioni pratiche a cui le teste di serie si sottopongono per non arrivare freddi ai loro debutti, che avvengono sempre molto dopo le qualificazioni.

E a proposito di primi incontri, l’avversario di Sinner è stato annunciato proprio poco fa: il sorteggio delle 14 ha rivelato che sarà il numero 72 del mondo, francese Arthur Rinderknech. Forse questo nome non dice molto a chi non segue assiduamente il tennis, ma si tratta di un avversario piuttosto familiare all’altoatesino. I due sono infatti già affrontati ben 3 volte, con Sinner avanti per 2-1 nei confronti diretti, l’ultimo dei quali si è tenuto nel 2022 all’ATP Cup. Il calendario non è ancora stato ufficializzato, ma l’incontro si terrà tra il 25 e il 27 maggio.

Basandosi anche sugli altri sorteggi, è possibile ipotizzare il percorso di Sinner al Roland Garros. Se Jannik dovesse continuare a vincere e approdare il finale, la sua strada potrebbe essere più o meno questa:

R1: Rinderknech

R2: Atmane/Gasquet

R3: Davidovich Fokina

R4: Fils

QF: Draper/Mensik

SF: Zverev/Djokovic

F: Alcaraz

Staremo a vedere come Jannik approcerà il torneo più importante dal suo rientro. Tutti i fan sperano di vederlo sollevare uno dei due Slam mancanti ed entrare ancora di più nella leggenda di questo sport, ancora meglio se dopo una serrata finale con Carlos Alcaraz.