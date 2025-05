Roland Garros, perché a Sinner è andata male mentre Musetti sorride: l’analisi dopo il sorteggio

Il Roland Garros 2025 comincerà il 25 maggio e per il tennis italiano il clima è già rovente. La giornata di ieri ha consegnato i tabelloni ufficiali, e leggendoli si può trarre qualche prima conclusione: Jannik Sinner avrà il percorso più complicato, mentre Lorenzo Musetti può guardare al suo torneo con un cauto ottimismo. Non ci sarà invece Matteo Berrettini, ancora fermato dagli addominali: un’assenza dolorosa per i tifosi italiani.

Il forfait del tennista romano, annunciato dopo il persistere del fastidio muscolare ai muscoli addominali, prolunga la sua assenza pluriennale dallo Slam parigino. Berrettini non gioca al Roland Garros da quattro anni: un’assenza che pesa e priva l’Italia di una delle sue punte di diamante.

Intanto per Jannik Sinner, fresco di sconfitta nella finale di Roma contro Carlos Alcaraz, il sorteggio non è stato molto favorevole. Da numero uno del mondo forse poteva aspettarsi qualcosa di meglio, anche se negli Slam inevitabilmente il livello è più alto. Ma il cammino che lo aspetta è comunque particolarmente complesso. (continua dopo la foto)

Nei quarti di finale, l’altoatesino potrebbe incrociare Jack Draper, giocatore in crescita e molto temibile, oltre che buon amico del nostro campione. Tanto che poco prima del rientro Jannik ha scelto proprio lui come sparring partner. Se il numero uno arriverà in semifinale, incrocerebbe uno fra Alexander Zverev e Novak Djokovic, entrambi clienti scomodi in una fase del torneo in cui la tenuta fisica e mentale saranno fondamentali.

Sappiamo che Sinner è rimasto fermo per diversi mesi, quindi, pur conoscendo la sua capacità di concentrazione e il modo meticoloso che ha di prepararsi ai tornei, potrebbe non essere ancora al 100% per questo Slam. Anche se ovviamente tutti i suoi tifosi si augurano che invece riesca a ritrovare la forma migliore giorno dopo giorno.

Sinner ha dalla sua una buona forma atletica, costruita negli ultimi mesi, oltre alla fiducia che deriva dalla leadership mondiale. E in fondo, siamo sicuri che lo pensi anche lui, se vuoi vincere a Parigi prima o poi certi nomi li devi affrontare.

Diverso il discorso per Lorenzo Musetti, che in questa stagione ha ritrovato smalto e fiducia. Il sorteggio gli ha regalato un primo turno abbordabile e un cammino che potrebbe portarlo fino ai quarti di finale, doveavrebbe un match complesso contro Holger Rune. Il danese, se in giornata, può essere molto ostico da battere, ma Musetti ha già dimostrato in passato di poter reggere certe sfide, soprattutto sulla terra.

L’eventuale semifinale lo vedrebbe opposto a Carlos Alcaraz, in una rivincita molto attesa dopo la sconfitta piuttosto netta subita nelle semifinali di Roma. Lo spagnolo può usufruire di un tabellone nettamente più morbido rispetto a Sinner, il che lo rende ancora più favorito per approdare in finale e difendere il titolo vinto l’anno scorso. (continua dopo la foto)

Nel tabellone femminile, riflettori su Jasmine Paolini, che arriva a Parigi sull’onda lunga del trionfo agli Internazionali d’Italia. Ma la sorte non è stata benevola: sulla sua strada potrebbe incontrare nei quarti di finale Iga Swiatek, l’ex numero uno che non attraversa un gran momento, ma che in passato ha sempre sconfitto la nostra giocatrice. Paolini, però, darà come sempre il meglio. Finalista un anno fa, parte con l’ambizione legittima di andare più avanti possibile.

Per sintetizzare questa analisi sui tabelloni, che sono peraltro sempre indicativi, perché le sorprese e gli imprevisti sono parte integrante del mondo del tennis soprattutto negli Slam, che vengono giocati sui cinque set, possiamo prevedere che Sinner avrà quindi un percorso ostico, con Draper, Zverev o Djokovic prima della possibile finale.

Alcaraz ha un tabellone più agevole, con l’eventuale semifinale contro Musetti. Lorenzo ha avuto un buon sorteggio, ma dovrà battere Rune per arrivare a una rivincita con lo spagnolo dopo la semifinale di Roma. Mentre nel tabellone femminile Paolini rischia di incrociare Swiatek nei quarti. Parigi si prepara a vivere due settimane di grande tennis, e l’Italia è pronta a giocarsi le sue carte.

