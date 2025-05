Sinner, c’è il tabellone del Roland Garros: con chi giocherà, il sorteggio degli altri italiani

Parigi si veste di rosso, come la terra battuta del campo centrale. Il Roland Garros 2025 è ai nastri di partenza e tutti gli occhi sono puntati su Jannik Sinner, numero uno al mondo appena tornato dalla squalifica. Dopo la sconfitta a Roma contro Carlos Alcaraz, il campione altoatesino cerca riscatto sul palcoscenico più faticoso del circuito: uno Slam su terra, al meglio dei cinque set, dopo tre mesi di stop.

Il vero test di Sinner, almeno in partenza, non sarà tanto con il tabellone quanto con il suo fisico. La condizione è buona, ma a Parigi entreranno in ballo altre variabili, a partire dalla resistenza, anche mentale, a una fatica diversa. Gli Internazionali d’Italia hanno dato segnali positivi ma, chiaramente, non definitivi. Anche perché giocare un torneo con partite in 3 set è diverso da uno slam sui 5 set.

Lo stesso Sinner ha detto che, se fosse stato più abituato alle gare, probabilmente nel primo set contro Alcaraz non avrebbe fallito i due set point, specie il secondo, visto che sul primo era stato bravo lo spagnolo con il servizio. Ma poi, nello scambio successivo, Jannik ha sbagliato un colpo sul quale tre mesi fa avrebbe posto più attenzione.

Non è facile ritrovare le sensazioni del campo e dei tornei, dell’agonismo esasperato del tennis, dopo pochissime partite. Chi invece in questo periodo ha giocato tanto e con ottimi risultati è Lorenzo Musetti, il neo numero 8 del mondo che finalmente sembra aver trovato la sua vera dimensione.

Il “Muso” sulla terra battuta è completamente a suo agio, e anche lui potrebbe far sognare i tifosi italiani. In un ipotetico “quarto di finale ideale”, Lorenzo si troverebbe di fronte Fritz. Difficile, ma non impossibile (anche perché per il Musetti attuale di impossibile c’è poco).

Il possibile cammino di Jannik Sinner al Roland Garros

1° turno: Rinderknech

2° turno: Atmane/Gasquet

3° turno: Davidovich Fokina

Ottavi: Fils

Quarti: Draper/Mensik

Semifinale: Zverev/Djokovic

Finale: Alcaraz

I possibili quarti di finale del Roland Garros 2025

(1) Sinner – Draper (5)

(3) Zverev – Djokovic (6)

(8) Musetti – Fritz (4)

(7) Ruud – Alcaraz (2)

Per Jannik c’è anche un altro traguardo da centrare: difendere il primo posto ATP, che comunque non sarà in discussione, e se possibile allungare ulteriormente su Alcaraz, il grande favorito della vigilia. lo spagnolo, vincitore a Parigi nel 2024, ha 2000 punti da difendere, mentre l’azzurro ne ha 800 ottenuti con la semifinale.

Una vittoria qui per Jannik sarebbe un traguardo straordinario, visto che la terra è la superficie che ama di meno: gli consegnerebbe il quarto Slam in carriera, il primo in Europa, e confermerebbe la supremazia del nuovo re del tennis mondiale.

Gli italiani in tabellone

Non solo Sinner. Tanti gli azzurri in campo: Musetti debutterà contro un qualificato, così come Cobolli. Arnaldi affronterà Auger-Aliassime, Darderi se la vedrà con Korda, Sonego contro Ben Shelton. Poi Bellucci-Draper, Nardi-Marozsan, Passaro-De Jong. Assente invece Matteo Berrettini, per il quarto anno consecutivo fuori da Parigi per infortunio.

