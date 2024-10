Roberto Mancini non è più il Ct dell’Arabia Saudita: rescissione consensuale

Mancini Arabia, è addio. Il tecnico jesino non è più il Commissario Tecnico della Nazionale dell’Arabia Saudita. La decisione, che sembrava nell’aria da tempo, è ora ufficiale. Da alcune settimane circolavano voci su un possibile allontanamento di Mancini dal suo ruolo, e la conferma è arrivata con una nota della Federazione saudita. Tuttavia, la comunicazione precisa che non si tratta di un esonero, ma di una separazione consensuale tra le parti: “Il Consiglio di amministrazione della Federcalcio saudita e l’allenatore della Nazionale Roberto Mancini hanno raggiunto un accordo congiunto per terminare il contratto”.

🚨🇸🇦 It’s over between Saudi national team and Roberto Mancini.



Agreement teached today on a mutual understanding to end the contract.



Saudi Federation, already working on new head coach. pic.twitter.com/xxvvyRcLfY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 24, 2024

Mancini era arrivato alla guida della nazionale saudita nell’agosto 2023, ma in 14 mesi ha ottenuto solo 9 vittorie su 21 partite ufficiali, con 7 pareggi e 5 sconfitte. Ora, l’ex CT è alla ricerca di una nuova opportunità, dopo una parentesi con l’Arabia Saudita non all’altezza delle aspettative e una precedente esperienza ben più soddisfacente con la Nazionale Italiana. Mancini potrebbe tornare presto alla guida di un club, anche se il ruolo da Commissario Tecnico sembra piacergli particolarmente. Non si esclude, infatti, che una squadra di vertice in Italia possa presto essere interessato ai suoi servigi.

