Roberta Capua è stata esclusa dai palinsesti Rai: “Il mio nome era stato considerato, ma non voglio fare polemiche”. Roberta Capua non troverà spazio nei programmi della Rai, nonostante il suo nome fosse stato preso in considerazione per possibili ruoli nell’autunno-inverno. La conduttrice ha dichiarato di non voler creare polemiche e di aver scelto consapevolmente di non condurre “Estate in Diretta” per il terzo anno consecutivo.

Roberta Capua: esclusa dai palinsesti Rai

I programmi che popoleranno la tv nel prossimo autunno-inverno sono stati annunciati e, di conseguenza, i nomi che negli ultimi mesi circolavano riguardo alle presenze sono stati definiti: alcuni sono stati confermati, altri esclusi nonostante fossero stati presi in considerazione. È il caso di Roberta Capua. La conduttrice, infatti, era stata individuata come uno dei possibili volti dell’inverno di Rai1, ma a TvBlog ha spiegato come sono andate le cose. La reazione di Roberta Capua all’esclusione dai palinsesti Rai. Prima della definizione dei programmi, ai vertici di Viale Mazzini ci sono stati diversi incontri tra i direttori delle varie aree e i possibili protagonisti dei nuovi show che andranno in onda nelle tre reti pubbliche. Per quanto riguarda il pomeriggio di Rai1, il nome di Roberta Capua era stato preso in considerazione come volto di un contenitore pomeridiano, ma si è poi optato per il ritorno di Caterina Balivo. La conduttrice ha spiegato a TvBlog: “Sì, è vero, il mio nome era stato considerato e ho anche incontrato il direttore dell’intrattenimento Daytime Angelo Mellone, che non conoscevo. Ma poi è stata fatta una scelta diversa.”

“Ho scelto la famiglia”

La scelta di dedicarsi alla famiglia. La possibilità di passare alla conduzione invernale e quindi a un programma pomeridiano che prevedesse anche una conduzione solitaria era stata presa in considerazione anche a seguito della scelta di Nunzia De Girolamo come sostituta di Roberta Capua a “Estate in Diretta”. Tuttavia, la conduttrice spiega che in realtà è stata una sua decisione: “No, quella è stata una mia decisione: dopo due stagioni consecutive di ‘Estate in Diretta’, ho scelto io di fermarmi. Sono mamma di un ragazzo di quasi 16 anni, l’estate è il momento in cui la famiglia si riunisce. Per due estati mi sono sacrificata ed è stato abbastanza complicato gestire tutto. La terza mi sembrava troppo, ho preferito dare priorità alla mia famiglia.” Nonostante l’assenza di Roberta Capua dai palinsesti Rai possa deludere alcuni telespettatori, la conduttrice rimane concentrata sulla sua famiglia e guarda avanti a nuove opportunità che potrebbero presentarsi in futuro. Il panorama televisivo è in continua evoluzione e presentatori talentuosi come Capua troveranno senza dubbio nuovi spazi per mostrare le loro capacità e creare un legame con il pubblico.