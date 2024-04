Un gruppo di concorrenti appartenenti al mondo dello spettacolo deve riuscire a sopravvivere in un’isola deserta senza nessuna comodità. Obiettivo comune: sopravvivere e non essere eliminati dal gioco. Sono queste le caratteristiche alla base dell’Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Valdimir Luxuria. Oltre ai grossi problemi con gli ascolti che non accennano minimamente a saliri, la redazione del programma sembra avere anche qualche grattacapo con il cast. Molti i ritiri a poche settimane dell’inizio dell’Isola dei Famosi 2024. Un dettaglio che sta facendo molto discutere e sul quale ha voluto dire la sua anche Eva Grimaldi. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, come sta Peppe Di Napoli: l’annuncio

Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, lite accesa tra Sonia Bruganelli e Pietro Fanelli

Leggi anche: “L’Isola dei famosi”, chi sarà il prossimo ad abbandonare: i risultati

Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, Francesco Benigno annuncia: “Torno in Italia”

Ritiri “L’isola dei Famosi”, Eva Grimaldi rivela cosa c’è dietro

Il cast dell’Isola dei Famosi 2024 si sta tirando indietro e subito dopo l’inizio del programma i ritiri sono stati diversi. La prima a rinunciare all’Isola è stata Tonia Romano, la quale si sarebbe ritirata ancora prima di sbarcare in Honduras per problemi di salute. Poi a causa di un infortunio si è ritirata anche la modella Francesca Bergessio. Poco dopo è stata la volta di Peppe di Napoli e Pietro Fanelli, i quali avrebbero capito che il reality non farebbe per loro. I fan del programma si sono chiesti il perchè di questi addii improvvisi. A questa domanda è giunta una risposta da parte di un’ex protagonista dell’Isola dei Famosi, ovvero Eva Grimaldi, la quale ha posto l’accento su un dettaglio interessante.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”