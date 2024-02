Sassuolo-Torino 1-1: Zapata risponde a Pinamonti

La gara valevole la 23^ giornata di Serie A si è disputata al Mapei di Reggio Emilia. Il Torino schiera Milinkovic-Savic in porta, i difensori Rodríguez, Djidji e Lovato; i centrocampisti Tameze, Ilic, Lazaro e Bellanova; gli attaccanti Vlasic, Sanabria e Zapata. I sostituti sono Sazonov, Masina, Okereke, Vojvoda, Gineitis, Gemello, Njie, Popa, Savva e Ricci.

Il Sassuolo schiera tra i pali Consigli, i difensori Doig, Viti, Pedersen ed Erlic; i centrocampisti Bajrami, Henrique, Laurienté, Thorstvedt e Lipani; l’attaccante Pinamonti. I sostituti sono Missori, Ferrari, Mulattieri, Ceïde, Defrel, Kumbulla, Pegolo, Castillejo, Cragno, Racic e Tressoldi.

Leggi anche: Bologna-Sassuolo 4-2: Thiago Motta batte Dionisi

Leggi anche: Torino-Salernitana 0-0: frenata per i granata

Le fasi salienti della partita tra Sassuolo e Torino

Il primo tempo della partita tra Sassuolo e Torino è stato ricco di emozioni e azioni degne di nota. Al terzo minuto, Bellanova ha tentato di scattare in profondità sulla destra, ma Doig è riuscito a contenerlo. Tuttavia, due minuti dopo, Pinamonti ha segnato di testa il gol del vantaggio per il Sassuolo. La gioia dei neroverdi è durata poco, perché al nono minuto Zapata ha pareggiato i conti per il Torino.

La partita è proseguita con un ritmo serrato e al 17esimo minuto Matheus Enrique ha provato a sorprendere il portiere avversario con un tiro dalla distanza, ma la palla è finita a lato. Al 20esimo minuto, Rodríguez è stato costretto a uscire per infortunio e al suo posto è entrato Masina.

Il Sassuolo ha continuato a spingere e al 23esimo minuto Bajrami ha crossato in area per Matheus Enrique, che ha tentato un tiro cross, ma Djidji è stato attento e ha spazzato via la palla. Al 29esimo minuto, Bellanova ha crossato teso in mezzo, Vlasic ha toccato la palla, ma Erlic è riuscito a deviarla in angolo.

Il Torino ha risposto con una bella azione al 30esimo minuto: Sanabria ha lavorato un pallone al limite e ha servito Zapata, che ha cercato l’angolo ma ha mandato di poco alla destra di Consigli. Al 33esimo minuto, Doig ha ricevuto un cartellino giallo per un’entrata in ritardo su Bellanova.

Nel finale di primo tempo, Laurienté ha provato l’incursione in area ma ha controllato male e la palla è sfumata sul fondo. Al 42esimo minuto, Vlasic ha controllato bene al limite, è riuscito a girarsi e con il sinistro ha cercato il palo lontano, ma la palla è finita di poco alla sinistra di Consigli.

Il primo tempo si è concluso con due minuti di recupero e nessuna sostituzione effettuata. Le squadre sono andate negli spogliatoi con il punteggio di 1-1.

La ripresa inizia con Laurienté che tenta la conclusione dai 25 metri, ma il suo tiro è bloccato dalla difesa. Poco dopo, Lazaro ci prova da fuori area, ma anche il suo tentativo è respinto. La partita si accende e Laurienté, sempre più pericoloso, calcia verso la porta, ma Milinkovic Savic è attento e salva.

Al 77′, Vlasic conclude dal limite, ma la palla è deviata sul palo. Laurienté non si arrende e prova ancora la conclusione sul primo palo, ma Milinkovic Savic è ancora una volta decisivo e devia in angolo.

Negli ultimi minuti, Defrel calcia a giro dalla distanza, ma la palla finisce di poco a lato. Nel frattempo, l’arbitro assegna 4 minuti di extra time. La partita si conclude con un pareggio per 1-1 tra Sassuolo e Torino. Non ci sono state sostituzioni nel secondo tempo. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Contrasto di gioco tra il neroverde Erlic e il granata Duvan Zapata

I prossimi appuntamenti di Sassuolo e Torino

Il Sassuolo si trova al sedicesimo posto in classifica con venti punti, due in più della zona retrocessione, mentre il Torino è al decimo posto con trentatré punti, uno in meno della Fiorentina, ora nona.

Prossime partite del Torino nel campionato Italian Serie A:

16 febbraio contro Lecce (in casa)

(in casa) 22 febbraio contro Lazio (in casa)

(in casa) 26 febbraio contro Roma (fuori casa)

Prossime partite del Sassuolo nel campionato Italian Serie A: