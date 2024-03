Il Sassuolo ha battuto il Frosinone per 1-0 nella partita di Serie A giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il gol decisivo è stato segnato da Kristian Thorstvedt al 58′. Tre punti fondamentali per i neroverdi che nell’ultimo periodo hanno attraversato una crisi che ha portato anche al cambio di allenatore in panchina. Contestazione dei tifosi del Frosinone al termine della sfida. I laziali, dopo lo scontro diretto perso, occupano la terz’ultima posizione in Serie A.

Thorstvedt trascina il Sassuolo

Tra i marcatori della partita di Serie A tra Sassuolo e Frosinone, spicca Kristian Thorstvedt, centrocampista norvegese del Sassuolo, che ha realizzato il gol decisivo per la vittoria della sua squadra. Thorstvedt, classe 2000, è uno dei prospetti più interessanti della nazionale scandinava in cui milita anche Haaland. Il giocatore neroverde in questa stagione ha già collezionato 25 presenza condite da 5 gol. Su di lui ha già messo gli occhi il Napoli che potrebbe iniziare una rivoluzione tecnica e tattica al termine della stagione. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Il portiere Consigli festeggia dopo una parata nel corso della gara (Getty Images)

I migliori momenti di Sassuolo-Frosinone

Al minuto 11 Ghedjemis ha una buona opportunità, ma il suo tiro sfiora il palo alla sinistra di Consigli.

La gara si accende quando Thorstvedt provoca un calcio di rigore. L’arbitro inizialmente assegna il penalty. poi dopo aver consultato il VAR annulla la decisione. Nel finale di tempo, Laurienté prova a sorprendere Turati, ma il portiere del Frosinone respinge di istinto. Il primo tempo si conclude sullo 0-0, con tre minuti di recupero concessi.

La ripresa della partita inizia con un cartellino giallo per Farès Ghedjemis al 50′. Sei minuti dopo, il Frosinone reclama un rigore, ma l’arbitro annulla la decisione. Al 58′ Kristian Thorstvedt segna il gol che porta in vantaggio il Sassuolo con un diagonale preciso e potente di sinistro. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Sguardi bassi dalla delusione per il giocatori del Frosinone (Getty Images)

Il Frosinone in contropiede ha la possibilità di pareggiare ma Lirola sbaglia la misura del pallonetto davanti a Consigli. Negli ultimi minuti, il Frosinone ha l’occasione di pareggiare con un rigore, ma Kaio Jorge fallisce il tiro senza centrare la porta. Il Sassuolo effettua diverse sostituzioni durante la ripresa: Kristian Thorstvedt lascia il campo a Matheus Henrique al 63′, Grégoire Defrel viene sostituito da Daniel Boloca. Anche il Frosinone opera dei cambi: Farès Ghedjemis esce per Demba Seck, Marco Brescianini lascia il posto ad Arijon Ibrahimović. L’arbitro segnala sei minuti di extra time al termine della ripresa ma la partita si conclude con la vittoria del Sassuolo per 1-0 sul Frosinone, grazie al gol di Kristian Thorstvedt.

I prossimi appuntamenti di Sassuolo e Frosinone

Dopo la partita, il Sassuolo è salito al 19° posto in classifica, mentre il Frosinone è sceso al 17° posto.

Frosinone

contro la Lazio il 16 marzo 2024 a Frosinone (Serie A)

il 16 marzo 2024 a Frosinone (Serie A) contro il Genoa il 30 marzo 2024 a Genova (Serie A)

il 30 marzo 2024 a Genova (Serie A) contro il Bologna il 7 aprile 2024 a Frosinone (Serie A)

Sassuolo

contro la Roma il 17 marzo 2024 a Roma (Serie A)

il 17 marzo 2024 a Roma (Serie A) contro l’ Udinese il 1° aprile 2024 a Reggio Emilia (Serie A)

il 1° aprile 2024 a Reggio Emilia (Serie A) contro la Salernitana il 7 aprile 2024 a Salerno (Serie A)

Tabellino di Sassuolo-Frosinone

Marcatori: 58′ Thorstvedt (S)

Sassuolo (4-3-2-1): Consigli, Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Thorstvedt (63′ Matheus Henrique), Racic, Bajrami; Laurienté (83′ Kumbulla), Defrel (72′ Boloca); Pinamonti (84′ Mulattieri). All.: Ballardini.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Valeri (9′ Lirola); Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini (63′ Ibrahimovic); Soulé (83′ Cuni), Cheddira (83′ Kaio Jorge), Ghedjemis (63′ Seck). All.: Di Francesco

