L’Inter espugna il Dall’Ara di Bologna con un gol di Bisseck nel primo tempo. I nerazzurri salgono a 47 punti in classifica, mentre i rossoblù restano fermi a 32. Simone Inzaghi supera anche un avversario ostico come Thiago Motta e ipoteca ormai il ventesimo scudetto dell’Inter. Per il Bologna si arresta la corsa verso la Champions League, in attesa di conoscere i risultati di Roma e Atalanta, dirette concorrenti per il quarto posto in Serie A.

Le fasi salienti della partita tra Bologna e Inter

Prima occasione per Sanchez che tira sul primo palo senza trovare però il gol. Poco dopo, Carlos Augusto prova a sorprendere Skorupski con un tiro al volo, ma il portiere polacco si oppone con un grande intervento. E’ poi Darmian a provarci, ma il suo tiro di sinistro finisce di poco a lato. Il Bologna fatica ad entrare in aprtita e Zirkzee viene lasciato solo in avanti. La partita si accende e al 18′ c’è una mischia in area di rigore dell’Inter sugli sviluppi di un corner: Kristiansen ci prova, ma Carlos Augusto respinge. Al 21′ la difesa rossoblu pasticcia e Barella si invola verso la porta, ma Skorupski è ancora una volta insuperabile chiudendo lo specchio. Al 34′ Sommer sventa la minaccia di Ferguson con un tiro potente da fuori area. Al minuto 37 Bastoni effettua un traversone lungo sul quale si avventa Bisseck lasciato ingenuamente solo sul secondo palo. Il difensore schiaccia di prepotenza e va ad esultare simulando un tiro a canestro. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Serie A, 28esima giornata di campionato: tutte le probabili formazioni

Leggi anche: Genoa-Monza 2-3: rimonta Genoa, poi Maldini chiude in conti

Joshua Zirkzee nel pre partita della sfida (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

La ripresa inizia con un cambio nell’Inter: Dumfries sostituisce Carlos Augusto. Poco dopo, Freuler riceve un cartellino giallo per un fallo imprudente su Mkhitaryan. Il Bologna ha un’occasione con Saelemaekers, che sfiora il palo con un diagonale violento. Zirkzee ci prova da fuori, ma il tiro deviato termina sul fondo. I rossoblu alzano il ritmo e prendono fiducia. Prima Ferguson prova la conclusione rasoterra da fuori senza tuttavia impensierire Sommer. Poi Zirkzee ha la possibilità del pareggio, ma temporeggia troppo e il suo tiro di sinistra è centrale. L’Inter soffre e mantiene il vantaggio conquistando tre punti su un campo difficile. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Simone Inzaghi osserva la gara dalla panchina (Foto di Fabrizio Carabelli/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

I prossimi appuntamenti di Bologna e Inter

Dopo la partita, il Bologna è rimasto al 4° posto in classifica, mentre l’Inter è rimasta al 1° posto.

Bologna

contro l’Empoli il 15 marzo 2024 a Empoli (Serie A)

contro la Salernitana il 1° aprile 2024 a Bologna (Serie A)

contro il Frosinone il 7 aprile 2024 a Frosinone (Serie A)

Inter

contro il Napoli il 17 marzo 2024 a Milano (Serie A)

contro l’Empoli il 1° aprile 2024 a Milano (Serie A)

contro l’Udinese il 7 aprile 2024 a Udine (Serie A)

Tabellino della gara

Marcatori: 37′ Bisseck (I)

Bologna (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Freuler; Odgaard (34′ st Orsolini), Ferguson, Aebischer (24′ st Moro), Saelemaekers (29′ st Ndoye); Zirkzee (34′ st Castro). A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Corazza, El Azzouzi, Lykogiannis, De Silvestri, Calafiori, Fabbian, Urbanski. All.: Thiago Motta

Inter (3-5-2): Sommer; Bastoni, Acerbi, Bisseck; Carlos Augusto (1′ st Dumfries), Mkhitaryan (16′ st Frattesi), Calhanoglu (16′ st Asllani), Barella (36′ st Klaassen), Darmian; Sanchez, Thuram (21′ st Arnautovic). A disp.: Di Gennaro, Audero, De Vrij, Lautaro, Buchanan, Pavard, Dimarco. All.: S. Inzaghi

Leggi anche: Rugby, impresa Italia al Sei Nazioni: battuta la Scozia 31-29