Rugby, Italia Scozia Sei Nazioni, gli Azzurri fanno l’impresa a Roma e battono dopo 9 anni la Scozia con il punteggio finale di 31 a 20 dopo una partita ricca di emozioni. Gli uomini di Quesada, sotto 10-22, riesconoa ribaltare una partita che sembrava già decisa, grazie alle mete di Brex, Lynagh e Varney e i calci di Paolo Garbisi, ritrovato dopo l’errore decisivo contro la Francia. Applausi per tutti: l’Italia torna a vincere dopo due anni al Sei Nazioni.

Il Sei Nazioni aveva visto l’ultimo trionfo dell’Italia due anni fa in Galles, mentre l’ultima volta che avevamo vinto al Sei Nazioni all’Olimpico risaliva addirittura a 11 anni fa (precisamente il 16 marzo 2013, Italia-Irlanda 22-15). Contro la Scozia, il nostro ultimo sorriso risaliva al 2015, a Edimburgo, con un punteggio di 22-19 a nostro favore. Quest’anno, dopo nove anni, l’Italia ha finalmente sconfitto la Scozia, questa volta sul proprio terreno all’Olimpico di Roma, di fronte a 70mila tifosi in delirio.

Il risultato finale di 31-29 è stato ottenuto in un match in cui gli azzurri hanno dato il meglio di sé: partiti svantaggiati con uno score di 10-22, hanno mostrato carattere e determinazione, segnando tre mete (con Brex, Lynagh e Varney) e mettendo in difficoltà una delle squadre più forti del momento. La Scozia, che puntava alla vittoria finale nel Sei Nazioni 2024, ha dovuto inchinarsi alla squadra italiana, più decisa e desiderosa di successo. Alla terza prova, la Cuttitta Cup (dedicata al grande Massimo Cuttitta) è finita finalmente nella bacheca azzurra.