Monza-Verona 0-0: pareggio scialbo al Brianteo

La partita valevole la 23^ giornata di Serie A si è giocata allo stadio Brianteo di Monza. Il Verona schiera in campo Montipò in porta; in difesa Tchatchoua, Cabal, Dawidowicz e Magnani; a centrocampo Duda, Serdar, Folorunsho, Noslin e Lazovic; in attacco Swiderski. Il Monza schiera in campo Di Gregorio in porta; in difesa Marí, Carboni e Izzo; a centrocampo Birindelli, Zerbin, Bondo e Pessina; in attacco Colombo, Colpani e Mota.

Le fasi salienti della partita tra Monza e Verona

Il primo tempo della partita si apre con un’azione pericolosa di Lazovic, che al terzo minuto conclude di poco fuori. Tre minuti dopo, Colombo segna in fuorigioco, ma il gol viene annullato. Al minuto 19, Birindelli colpisce di testa ma Montipò blocca, mentre Colpani è impreciso sul tapin. Colpani ci riprova al minuto 23, ma la sua conclusione finisce fuori di un soffio. Al minuto 40, Zerbin e Mota non riescono a battere Montipò. Il primo tempo si conclude senza minuti di recupero e senza sostituzioni.

La ripresa inizia con il Verona che effettua una sostituzione: Noslin lascia il campo a Vinagre. Al 57′, il Verona opera un doppio cambio: Swiderski e Tchatchoua vengono sostituiti rispettivamente da Bonazzoli e Centonze. Quest’ultimo, appena entrato in campo, riceve un cartellino giallo al 59′. Due minuti dopo, è Bondo del Monza a ricevere un’ammonizione. Al 64′, il Monza risponde con due sostituzioni: Mota e Colombo lasciano il posto a Carboni e Đjurić. Al 67′, Folorunsho del Monza riceve un cartellino giallo. Al 69′, il direttore di gara Massa assegna un calcio di rigore al Monza, ma dopo la revisione al Var la decisione viene revocata. Al 72′, il Monza effettua altre due sostituzioni: Zerbin e Bondo vengono sostituiti da Kyriakopoulos e Gagliardini, mentre il Verona sostituisce Lazovic con Silva. Al 76′, il Monza sostituisce Birindelli con Pereira. All’80’, il Verona effettua l’ultima sostituzione: Dawidowicz lascia il campo a Coppola. Al 90′, l’arbitro concede 5 minuti di recupero. La partita termina con il risultato di 0-0. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Bondo porta avanti la palla con un stop di petto (Photo by Timothy Rogers/Getty Images)

I prossimi appuntamenti di Monza e Verona

La posizione in classifica delle due squadre dopo questa partita non è disponibile nel testo fornito.

Prossime partite del Verona nel campionato Italian Serie A:

– 17 febbraio contro Juventus (in casa)

– 23 febbraio contro Bologna (fuori casa)

– 3 marzo contro Sassuolo (in casa)



Prossime partite del Monza nel campionato Italian Serie A:

– 18 febbraio contro Milan (in casa)

– 24 febbraio contro Salernitana (fuori casa)

– 2 marzo contro Roma (in casa)