Il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Barcellona e Napoli si è conclusa con un punteggio di 3-1 a favore del Barcellona. I marcatori del blaugrana sono stati , Fermín López al 15′ e João Cancelo al 17′ e Lewandowski all’83’. L’unico marcatore del Napoli è stato Amir Rrahmani al 30′. Il Barcellona ha ricevuto due cartellini gialli, mentre il Napoli ne ha ricevuti tre. Non ci sono stati cartellini rossi durante la partita.

Leggi anche: Napoli-Barcellona 1-1: Osimhen non basta

Leggi anche: Napoli-Torino 1-1: super Kvara, Sanabria in rovesciata

Il tabellino del match

Il ritorno degli ottavi di finale di Champions League si è disputato allo Stadio Olimpico Lluis Companys di Barcellona.

Il Barcellona (4-3-3) schiera ter Stegen in porta; Koundé, Araujo, Cubarsì e Cancelo in difesa; F. Lopez, Christensen e Gundogan a centrocampo; Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha in attacco.

Il Napoli (4-3-3) risponde con Meret tra i pali; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui a comporre la linea difensiva; Anguissa, Lobotka e Traorè in mezzo al campo; Politano, Osimhen e Kvaratskhelia nel reparto offensivo.

L’arbitro della partita è Danny Makkelie, di nazionalità olandese.

I migliori momenti del match tra Barcellona e Napoli

Il Barcellona e il Napoli si affrontano in una partita emozionante. Al minuto 3, Osimhen si ritrova a tu per tu con Ter Stegen ma calcia addosso al portiere. Al minuto 12, Fermin Lopez calcia alto sopra la traversa. Tre minuti dopo, Fermin Lopez segna il primo gol per il Barcellona. Joao Cancelo raddoppia al minuto 17. Andreas Christensen viene ammonito al minuto 19 per un intervento su Lobotka. Amir Rrahmani accorcia le distanze al minuto 30. Ter Stegen salva il Barcellona parando un colpo di testa di Di Lorenzo al minuto 33. Lamine Yamal viene ammonito al minuto 44 per un intervento in ritardo su Mario Rui. Juan Jesus riceve un cartellino giallo al minuto 47 per un fallo su Gundogan. Il primo tempo si conclude con tre minuti di recupero. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Lewandowski scherza con il giovane compagno Yamal durante una gara del Barcellona

La ripresa della partita tra Barcellona e Napoli inizia con Kvaratskhelia che sfiora il gol al 46′. Tre minuti dopo, Osimhen resta a terra dopo un contatto in area con Cubarsì, ma l’arbitro lascia proseguire. Al 53′, Politano calcia una punizione esterna troppo alta per Ter Stegen. Un minuto dopo, Raphinha calcia di prima ma Meret respinge.

Al 63′, Traorè riceve un cartellino giallo per un intervento in netto ritardo su Cancelo. Quattro minuti dopo, Olivera viene ammonito per un fallo su Yamal. Raphinha calcia una punizione direttamente in porta, ma Meret respinge in corner. Subito dopo, il Barcellona segna un gol, ma viene annullato per fuorigioco di Yamal.

Al 73′, Meret respinge una conclusione improvvisa di Gundogan. Tre minuti dopo, Raphinha calcia dal limite ma Meret blocca in due tempi. Yamal calcia di prima a giro e sfiora il secondo palo al 77′. Due minuti dopo, Lindstrom non trova la porta di testa da posizione favorevole.

Al minuto 83, Lewandowski segna il gol del 3-1 per il Barcellona. Cinque minuti dopo, Olivera colpisce la traversa con un tiro di prima dall’interno dell’area. Kvaratskhelia sfiora il gol calciando in diagonale e lambendo il palo al 91′.

Nel frattempo, il Barcellona sostituisce Fermín López con Sergi Roberto al minuto 60, Andreas Christensen con Oriol Romeu al minuto 61 e Raphinha con João Félix all’81’. Il Napoli sostituisce Mário Rui con Mathías Olivera, Matteo Politano con Jesper Lindstrøm al minuto 64, Hamed Junior Traorè con Giacomo Raspadori al minuto 78 e Khvicha Kvaratskhelia con Cyril Ngonge al minuto 93.

L’arbitro annuncia quattro minuti di extra time al termine del secondo tempo. La partita si conclude con la vittoria del Barcellona per 3-1 sul Napoli.

I prossimi appuntamenti di Barcellona e Napoli

Prossime partite del Barcellona:

– Non ci sono partite in programma

Prossime partite del Napoli:

– 17 marzo contro l’Inter a Milano (Serie A)

– 30 marzo contro l’Atalanta a Napoli (Serie A)

– 7 aprile contro il Monza a Monza (Serie A)

Barcellona-Napoli 3-1: segnano Fermin Lopez, Joao Cancelo, Amir Rrahmani e Lewandowski

Fermín López è attualmente il 29esimo marcatore nella UEFA Champions League, avendo segnato 2 goal durante la stagione.

João Cancelo è attualmente il 29esimo marcatore nella UEFA Champions League, avendo segnato 2 goal durante la stagione.

Amir Rrahmani è attualmente il 96esimo marcatore nella Serie A, avendo segnato 2 goal durante la stagione.

Robert Lewandowski è attualmente il 16esimo marcatore nella UEFA Champions League, avendo segnato 3 goal durante la stagione.