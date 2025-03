Addio freddo, quando si spengono i termosifoni: il calendario da nord a sud. Come ogni anno, anche per il 2025 sono previste le direttive sulla gestione del riscaldamento domestico oltre che per scuole e altri edifici. La normativa nazionale e dei Comuni, volta ed evitare consumi eccessivi, fissa le scadenze e i limiti precisi sulla temperatura, tenendo naturalmente conto delle differenze derivate dalle diverse fasce climatiche in cui rientrano le regioni del Paese. Vediamo nel dettaglio quali sono le date da segnarsi. (Continua a leggere dopo la foto…)

Primavera in arrivo, tra poco si spengono i termosifoni

Tra pochi giorni arriverà, almeno formalmente, la primavera e gli italiani si preparano ad aprire le finestre di casa per fare entrare luce e tepore della bella stagione. Con l’arrivo di temperature più miti verrà meno anche la necessità di contare sugli impianti di riscaldamento degli ambienti interni e si potranno finalmente spegnere i caloriferi. Non si tratta solo di un notevole risparmio dal punto di vista economico, ma anche della necessità di ridurre i consumi (e gli sprechi) e favorire l’efficienza energetica a livello nazionale. Per questo motivo, il Governo stabilisce ogni anno un regolamento a cui attenersi per quanto riguarda l’accensione e lo spegnimento dei termosifoni. Naturalmente, in questo quadro viene tenuto conto dell’esigenza di confort abitativo dei cittadini. Vediamo come funziona nel dettaglio. (Continua a leggere dopo la foto…)

Il regolamento sull’accensione e spegnimento dei riscaldamenti

In Italia, l’uso dei riscaldamenti è disciplinato dal DPR n. 412 del 1993, che definisce tempi e orari di accensione in base alle diverse zone climatiche del Paese. Le chiusure dei sistemi di riscaldamento centralizzati sono già scadenzate come da regolamento. Tuttavia anche per chi gestisce manualmente il proprio impianto di riscaldamento sarà importante attenersi alle raccomandazioni per evitare sprechi. Vediamo nella prossima pagina la suddivisione a fasce climatiche e il conseguente calendario di spegnimento dei sistemi di riscaldamento.

