Real Madrid, Ancelotti sotto accusa dopo il Ko con il Milan

Il Real Madrid, dopo l’impresa del Milan al Bernabeu, vive momenti di crisi nerissima, come raramente è capitato nella sua storia più recente. E sul banco degli imputati finisce il tecnico Carlo Ancelotti, accusato dalla stampa di non riuscire più a gestire adeguatamente una squadra piena di stelle. E in effetti la fantastica partita del Milan ha messo a nudo le mancanze di un Real irriconoscibile a partire dai suoi giocatori chiave.

L’arrivo di M’Bappè, invece di esaltare i blancos, sembra averli messi in difficoltà. Bellingham è l’ombra del grande giocatore che abbiamo ammirato negli scorsi anni. Gli intenditori avevano notato le crepe di una squadra che non riesce a stare in campo in modo equilibrato già con il Borussia Dortmund, in una partita vinta in rimonta ma nella quale il Real si era trovato 0-2 e aveva rischiato di prendere altri gol prima che Vinicius la risollevasse.

Ma il piatto piange anche in patria, non solo in Europa: dopo il clamoroso 0-4 interno subito nel “clasico” contro il Barcellona, l’atmosfera al Santiago Bernabeu si era già fatta molto tesa. E ora, dopo un altro ko umiliante e senza storia, quelle tensioni sono esplose.

Sia dai giornali tradizionalmente critici, come quelli catalani, sia dalla stampa madrilena, che pure è spesso benevola con il Real, arrivano critiche feroci. Una bufera che coinvolge Carlo Ancelotti, solitamente intoccabile, che viene accusato di una gestione tattica e mentale insufficiente per un club del calibro dei campioni in carica.

Real Madrid, una classifica “inaccettabile”

Il Real Madrid si trova ora a sei punti in classifica, un risultato inaccettabile per una squadra che ambisce alla sua sedicesima Champions. E il percorso fino a oggi in Europa è costellato di brutte prestazioni: vittoria sofferta contro lo Stoccarda, sconfitta col Lille, recupero last-minute col Dortmund e infine il pesante ko contro il Milan.

Risultati e prestazioni che hanno spinto la critica a interrogarsi sulla tenuta effettiva della squadra. Le critiche non risparmiano nessuno. I giornali iberici puntano il dito contro i giocatori chiave come Bellingham, Vinicius e Mbappé, accusati di non rendere nemmeno lontanamente come dovrebbero, visto il loro valore. Anche gli “intoccabili”, quindi, subiscono l’ira dei tifosi e della stampa.

Anche un monumento come Ancelotti, ora, è al centro delle critiche. L’atteggiamento tattico e mentale della squadra è ai limiti dell’incomprensibile: ieri sera con il Milan il Real difendeva malissimo, ma soprattutto per larghi tratti sembrava non avesse un centrocampo schierato ma solo uomini che vagavano un po’ a caso. Ora arrivano le trasferte contro Liverpool e Atalanta. E i blancos non possono più sbagliare.

