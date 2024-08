Home | Rapina armata al centro commerciale in Italia: clienti terrorizzati (VIDEO)

Armati di coltello, martello e piede di porco, due uomini hanno rotto vetrine e saccheggiato una gioielleria in un centro commerciale. Tutto in pieno giorno. Un colpo ripreso in diretta degli smartphone dei clienti con le immagine diffuse poco dopo sui social, e diventate subito virali.

Rapina armata al centro commerciale in Italia

Ieri pomeriggio due uomini col volto coperto e armati di coltello, piede di porco e martello, hanno prima rotto le vetrine e poi rubato la merce della gioielleria “Bluespirit” del centro commerciale Happio di via Appia Nuova, a Roma. Il furto è avvenuto davanti agli occhi attoniti dei clienti che, cellulare alla mano, hanno ripreso la scena. Qualcuno urla: “Avvisate lo store manager”. Qualcuno ha anche provato ad avvicinarsi, ma è stato minacciato. Presa la refurtiva, i banditi sono fuggiti a bordo di una Polo grigia, presumibilmente guidata da un altro complice, che si è diretta verso il Grande Raccordo Anulare. Sul posto arrivano le radiomobili dei carabinieri e della stazione Tuscolana. Da quantificare il bottino. Le indagini sono in corso. (continua dopo la foto)

Rapina al centro commerciale Happio a Roma

Sul web è stato subito postato il video della rapina che in pochi minuti è stato condiviso da migliaia di utenti sui social. Dal video si vede un gruppo di almeno quattro uomini, vestiti in modo pesante per evitare di essere riconosciuti.

Gli investigatori stanno controllando le telecamere di sorveglianza del centro commerciale per vedere se abbiano ripreso i momenti precedenti e successivi alla rapina, in modo da identificare i responsabili. Saranno inoltre ascoltati lavoratori e clienti che hanno assistito alla scena, per avere un quadro il più preciso possibile della situazione. (continua dopo il video)

Dopo la rapina diurna presso il C.C. Roma Est, si ripete il matinée presso il Centro commerciale "Happio" – Roma.



OK. pic.twitter.com/ztXK0GlvcT — Regina (@ReginaQueen88) July 31, 2024

Al momento, non è ancora chiaro quanto valga il bottino, né l’identità dei rapinatori. Nessuno è rimasto ferito, ma la paura tra dipendenti e clienti è stata tanta. Tra i commenti al video c’è chi si chiede dove si trovi la sicurezza o chi si stupisce che la rapina sia avvenuta in pieno giorno senza nessuno scrupolo. “Siamo solo all’inizio”, ha commentato qualcuno.