Ranking UEFA, Italia sempre in testa: l’Atalanta muove la nostra classifica. Il coefficiente UEFA o Ranking UEFA, a livello calcistico, è un sistema utilizzato dall’UEFA introdotto nel 1979 per classificare le squadre impegnate nei tornei continentali maschili: le nazionali e i club. La confederazione pubblica tre tipi di graduatorie: una stagionale, una quinquennale e una decennale. Per classificare le squadre di club e per decidere quante di queste, all’interno di ogni campionato nazionale, potranno avere accesso diretto, o indiretto attraverso i preliminari, alla UEFA Champions League o alla UEFA Europa League, e dalla stagione 2021-2022, alla UEFA Europa Conference League, viene realizzata una speciale classifica per ogni campionato nazionale. Allo stesso modo nel 2000 è stato introdotto nel calcio femminile per classificare le squadre di club e decidere quante, all’interno di ogni campionato nazionale, potranno accedere alla UEFA Women’s Champions League. Ulteriormente è applicato nel calcio femminile e nel calcio a 5.

Per la stagione 2023/24 il Ranking UEFA vede, almeno per ora, l’Italia in testa. Il pareggio dell’Atalanta a Lisbona contro lo Sporting nell’andata degli ottavi di finale di Europa League consente all’Italia di riconquistare punti preziosi nel Ranking UEFA, dopo la brusca frenata in seguito alla sconfitta della Lazio a Monaco di Baviera con tanto di eliminazione dei biancocelesti. L’Italia è sempre in vetta, ora a quota 15.714, ma dopo questo turno europeo l’Inghilterra, con la qualificazione ai quarti di Champions League del Manchester City, accorcia sulla Germania seconda, che ha perso il Lipsia, eliminato dal Real Madrid. Al momento la classifica del Ranking UEFA è la seguente: Italia (15.714), Germania (15.071), Inghilterra (14.250), Francia (13.750), Spagna (13.437), Rep.Ceca (12.750), Belgio (12.400), Turchia (11.00), Portogallo (10.000) e Olanda (9.800).