Ragazza di 15 anni scompare nel nulla, si teme il peggio: l’appello della mamma

La ragazza è scomparsa la sera dello scorso mercoledì 24 aprile 2024. Ad oggi, sabato 27 aprile, ancora non si che che fine ha fatto la giovane. Secondo quanto si è appreso, la ragazza era uscita di casa mercoledì nel pomeriggio per recarsi alla scuola serale. Alle 20.30 i genitori sono andati a prenderla e i compagni hanno riferito loro che la figlia, a lezione, non si era proprio vista.

Camposampiero, ragazza di 15 anni scomparsa

Faride Sinani, madre della giovane di origine macedone, ha subito denunciato la scomparsa della figlia Jensare Ajdare, il 24 aprile stesso. La ragazza è alta un metro e 70 centimetri, l'ultima volta è uscita di casa con un paio di pantaloni neri, un cappottino nero e un paio di scarpe da tennis bianche. Jensare è scomparsa da Camposampiero, in provincia di Padova.

Le indicazioni della madre

La madre della scomparsa ha escluso che la giovane abbia intenti autolesionistici, è più propensa a pensare che sia con una persona adulta che sta facendo di tutto per convincerla a non rientrare a casa. La donna ha anche spiegato ai carabinieri che la quindicenne già altre volte si era allontanata, ma la notte è sempre rientrata nella sua abitazione di Camposampiero a dormire. Poi c’è il mistero dei messaggi arrivati alla madre.

