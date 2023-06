Adrien Rabiot rinnova con la Juventus. Il club bianconero ha annunciato il prolungamento firmato per il centrocampista francese

Adrien Rabiot e la Juventus continueranno insieme ancora un anno. Il centrocampista francese ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2024, come annunciato dal sito ufficiale bianconero. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

PARIS, FRANCE – JUNE 6: Adrien Rabiot attends the 2023 French Open at Stade Roland Garros on June 6, 2023 in Paris, France. (Photo by Jean Catuffe/Getty Images)

Rabiot ha firmato il rinnovo: i dettagli

Adrien Rabiot ha rinnovato con la Juventus: lo ha comunicato il club bianconero sul proprio sito ufficiale. Rimarrà per un’altra stagione, fino al 30 giugno 2024 “ed è pronto a vivere ancora emozioni con la maglia bianconera. 177 presenze, 17 gol segnati e tre trofei conquistati (uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana): questo il bottino accumulato fin qui, destinato a essere arricchito ancora”.

L’accordo tra le parti è stato trovato sulle basi di un rinnovo annuale alle stesse cifre del contratto precedente, ovvero 7 milioni di euro netti. Si tratta della quinta stagione alla Juventus per Rabiot, che sarà punto di riferimento per il centrocampo di Massimiliano Allegri anche per la prossima stagione.

Nell’ultima stagione l’ex Psg, come riportato dal sito della Juventus, ha partecipato a 48 partite (il secondo giocatore con più minuti giocati dopo Danilo), realizzando un totale di 11 gol: 8 in Serie A, 2 in Champions League e 1 in Europa League.