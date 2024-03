Quando gioca Sinner a Miami contro Vavassori: tutte le info

Quando gioca Sinner a Miami. Dopo la semifinale a Indian Wells, Jannik Sinner è pronto per gareggiare al Masters 1000 di Miami. Il suo cammino inizierà con il match contro Andrea Vavassori. I “Carota Boy” – così sono soprannominati i fan del tennista altotesino – sono curiosi di sapere quando andrà in scena il derby italiano di tennis e in questo articolo vi forniamo tutte le informazioni. (Continua…)

Leggi anche: Indian Wells, Alcaraz rompe l’imbattibilità di Sinner e resta numero 2 al mondo

Leggi anche: Ranking ATP aggiornato: bene Sinner, sette italiani in top 100

Quando gioca Sinner a Miami contro Vavassori

È iniziato il Master 1000 di Miami. In gara ci sarà anche Jannik Sinner, che ad Indian Wells ha mancato l’aggancio al secondo posto. Il tennista altotesino ci riproverà, d’altronde questo di Miami è solo il secondo appuntamento della stagione del tennis maschile. Essendo testa di serie, Sinner ha diritto ad un bye, mentre al primo turno inizierà con un derby tutto italiano contro Andrea Vavassori. Il suo avversario ha superato i primi due turni di qualificazione e all’esordio ha battuto Cachin con un doppio 6-2. Sarà difficile battere anche Sinner, ma Vavassori proverà ad impensierirlo. Fino ad oggi non esistono precedenti tra i due, ma Jannik è imbattuto nelle sfide contro i suoi connazionali (11-0).

Il match di tennis tra Jannik Sinner e Andrea Vavassori è in programma venerdì 22 marzo 2024, ma al momento non conosciamo ancora l’orario preciso visto che il programma della giornata di venerdì non è ancora disponibile. Presto sarà reso noto anche il campo dell’incontro. Sarà possibile vedere il derby italiano in televisione su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e anche in streaming sulle piattafore NOW e SkyGo.