Qualificazioni Mondiali 2026, Italia testa di serie se…: la situazione

Qualificazioni Mondiali 2026. Ottimo esordio dell’Italia in Nations League. Gli azzurri di Spalletti hanno battuto la Francia a Parigi per 1-3 e l’Israele a Budapest per 1-2. Il cammino dell’Italia in Nations League sarà importante anche per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, che si terranno in Stati Uniti, Canada e Messico nel 2026. Con un ottimo cammino in Nations League l’Italia può essere testa di serie nel sorteggio. (Continua…)

Leggi anche: Nations League, l’Italia sorride: 3-1 alla Francia dopo un inizio choc

Leggi anche: Nations League, Israele-Italia 1-2: Frattesi e Kean fanno sorridere Spalletti

Qualificazioni Mondiali 2025, l’Italia testa di serie se…

Il prossimo 13 dicembre si terrà a Zurigo il sorteggio per stabilire i gironi per le qualificazioni Mondiali del 2026. L’Italia, dopo le vittorie con Francia e Israele, vede aumentare le possibilità di essere testa di serie. Se gli azzurri di Spalletti dovessero qualificarsi al primo posto nel girone (attualmente sono a +3 su Francia e Belgio), sarebbero di diritto teste di serie.

Le prime 12 squadre dei 12 gruppi di qualificazione andranno direttamente ai Mondiali 2026, a queste si aggiungeranno altre 4 squadre provenienti dai playoff, ai quali parteciperanno le seconde classificate di ogni gruppo e le migliori della Nations League che rimarranno fuori dai primi due posti.