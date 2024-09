Israele-Italia 1-2, la Nazionale vince a Budapest contro la rappresentativa israeliana e guadagna il primo posto nel suo girone della Nations League. Gli Azzurri hanno superato la squadra di Ben Simon con un gol per tempo. Il match è stato aperto da Frattesi al 38′, che ha segnato di petto grazie a un preciso e potente assist di Dimarco. Nella ripresa, Frattesi ha recuperato un pallone sulla trequarti al 62′ che ha portato al secondo gol segnato da Kean. Alla fine, Abu Fani ha siglato il terzo gol al 90′.

Spalletti ha confermato la nuova impostazione tattica anche contro Israele, adottando il modulo 3-5-1-1 con posizioni molto dinamiche, adattandosi alle caratteristiche dei giocatori. Raspadori è stato schierato dietro a Kean, agendo più come centrocampista che come seconda punta, mentre gli esterni alti e i difensori si sono alternati in fase difensiva e di impostazione. Frattesi e Tonali hanno contribuito con continui inserimenti e passaggi diretti, supportati da Ricci. Rispetto alla partita di Parigi, l’Italia ha mostrato un miglioramento nell’affrontare una partita da vincere contro un avversario meno quotato ma più chiuso, nonostante le difficili condizioni tattiche e atmosferiche a Budapest.

Dopo un inizio in cui ha concesso a Israele il possesso palla senza subire pericoli, l’Italia di Spalletti ha intensificato l’aggressività contro un avversario che si schierava con sei uomini in difesa. L’errore di Solomon al 31′ ha rappresentato la svolta, stimolando gli Azzurri che poco dopo hanno costruito un’azione conclusa con un gol di Frattesi, deviando in rete un cross preciso di Dimarco, sfiorando poi il raddoppio con Raspadori.