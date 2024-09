Il noto meteorologo italiano, Mario Giuliacci, è stato ospite della trasmissione televisiva “È sempre Cartabianca”, condotto dalla giornalista Bianca Berlinguer su Rete 4. La puntata è stata occasione di trattare le tematiche affini al Colonnello quali l’annoso problema del cambiamento climatico. Un fenomeno con cui tutto il mondo deve fare i conti, ma che può causare conseguenze di proporzioni diverse nelle varie porzioni del globo. Per quanto riguarda la nostra Penisola, lo scenario è piuttosto preoccupante. Il meteorologo ha spiegato perché. (Continua a leggere dopo la foto…)

Giuliacci ospite a “È sempre Cartabianca”

Il Colonnello Mario Giuliacci è stato tra gli ospiti di Bianca Berlinguer nel suo talk show “È sempre Cartabianca” nel quale è intervenuto con le sue conoscenze in ambito climatico. La conduttrice ha voluto subito interrogarlo su uno dei nodi centrali di questo periodo storico, ovvero il problema del cambiamento climatico, in relazione al nostro paese.

“L’italia è uno dei paesi più vulnerabili al cambiamento climatico?” ha chiesto Bianca Berlinguer all’ospite in studio, Colonnello Mario Giuliacci. “Ma certo – ha risposto il meteorologo – perché noi siamo circondati da un mare piuttosto che seppure abbia subito un riscaldamento come tanti mari e oceani del pianeta, viene ritenuto un hotspot climatico“. Ma di cosa si tratta esattamente? L’esperto di MeteoGiuliacci è sceso nel dettaglio. (Continua a leggere dopo la foto…)

Italia hotspot climatico: parla Giuliacci

Con le sue parole, il Colonnello Giuliacci ha fatto presente della particolare situazione della nostra Penisola dal punto di vista geografico. L’Italia è infatti incastonata nel mar Mediterraneo e, per quando all’apparenza risulti più protetta, questo fattore la metterebbe in una posizione di vulnerabilità alle conseguenze del cambiamento climatico. Giuliacci ha poi approfondito il tema davanti agli spettatori di “È sempre Cartabianca” raffigurando uno scenario non proprio roseo per gli italiani.

